Игра позволяет владельцам криптовалюты зарабатывать на продаже NFT-предметов.

Создатель культовых The Sims Уилл Райт взялся за новый проект, который теперь обещает завоевать два рынка — игровой и криптовалютный. Речь идет об игре на основе блокчейна, где геймеры смогут оплачивать покупки криптовалютой и создавать свои NFT. Игра получила название VoxVerse.

Как играть в NFT-игру?

VoxVerse — это виртуальный мир, действие которого происходит на огромном кубе, где игроки владеют землей, создают аттракционы, добывают ресурсы и общаются. Райт надеется, что онлайн-игра понравится трем различным группам игроков.

Первыми будут поклонники блокчейна. Вторыми будут инвесторы, которые захотят вкладываться в земельные участки в виде NFT. Владея «цифровой землей», они будут сдавать ее в аренду следующей группе, креативщикам.

Таким образом, игра будет создавать свою экономическую систему. Любые деньги, которые креативщики получат за свою работу, будут переданы «арендодателю».

Уилл Райт сравнивает их с игроками, которые создают фан-контент для The Sims, и рад, что теперь это официально монетизировано.

Наследие The Sims

При этом VoxVerse будет включать в себя определенные черты бестселлера The Sims. В частности, в игру перекочуют системы славы и доверия, а также потребности персонажей, вроде энергии и голода, которые необходимо будет удовлетворить.

Заработать на NFT

Этот криптовалютный проект организуется Gala Games, которые вложили в него более 25 миллионов долларов. Компания хочет популяризировать персонажей игры, которые, по сути, являются NFT. К слову, игроки могут перепродать их другим геймерам.

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