Пугачеву в платье для малолетней девочки спутали с Успенской: «Ножки-палочки»

Алла Пугачева вызвала смех и жалость у интернет-пользователей.
Алла Пугачева сбросила лишние килограммы и не устает подчеркивать перед публикой свою стройную фигуру. Артистка выбирает достаточно молодежные наряды. В частности, на одной из недавних фотографий Алла Борисовна предстала в чулках, мини-юбке и лакированных ботфортах.
Эти снимки были опубликованы на фан-странице, посвященной Лизе Галкиной. Впрочем, далеко не все их одобрили. Многие отметили, что такой образ не соответствует возрасту звезды и ей не нужно пытаться молодиться столь вульгарным образом, а важно стареть с достоинством. Некоторые и вовсе не узнали Примадонну.
«Сначала подумала, что это Любовь Успенская», «Образ-то неплохой, но мини уже не по возрасту!», «Понятно, хочется молодому мужу соответствовать, но не до такой степени», «Почему европейские женщины стареют благородно? И не вызывают смех и жалость? Порода и воспитание», «Платьице для девочки 15 лет! Не соответствует ее возрасту!», «Что-то с Аллой произошло. Ножки-палочки, как-то непонятно выглядит, личико совсем не Аллы», — написали пользователи Инстаграма.