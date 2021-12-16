Пугачеву в платье для малолетней девочки спутали с Успенской: «Ножки-палочки»

Алла Пугачева вызвала смех и жалость у интернет-пользователей.

Алла Пугачева сбросила лишние килограммы и не устает подчеркивать перед публикой свою стройную фигуру. Артистка выбирает достаточно молодежные наряды. В частности, на одной из недавних фотографий Алла Борисовна предстала в чулках, мини-юбке и лакированных ботфортах.

Эти снимки были опубликованы на фан-странице, посвященной Лизе Галкиной. Впрочем, далеко не все их одобрили. Многие отметили, что такой образ не соответствует возрасту звезды и ей не нужно пытаться молодиться столь вульгарным образом, а важно стареть с достоинством. Некоторые и вовсе не узнали Примадонну.