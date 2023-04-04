Рабочие места пустуют по полгода: вот куда готовы принять любого

Возможностей хоть отбавляй.

Россияне изнывают без работы, а компании — без сотрудников. Работодатели не могут найти нужных специалистов. Сервис hh.ru изучил, сколько времени требует наём.

По данным исследования, с 2021 по 2022 год средний срок закрытия вакансий у 34% компаний увеличился до трех месяцев. Раньше на это уходило не более 30 дней. Сегодня такими успехами могут похвастаться только 11% организаций.

Еще 13% организаций ищут специалистов по полгода, а другие 4% — и того дольше. Основная проблема — найти сотрудников с опытом работы более трех лет.

В первую очередь от медленного найма страдают образование и наука, медицина и энергетика, а также торговля и информационные технологии. IT-компании не могут найти топ-менеджеров.

Нехватка сотрудников связана с низкой безработицей, а также с релокацией, притом проблемы обострились осенью прошлого года,

— отметил доктор экономических наук Александр Щербаков в беседе с «Ведомостями».