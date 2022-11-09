На что способен самый тонкий дисплей в мире?

Компания LG разработала уникальный дисплей, способный растягиваться на десятки процентов от своего исходного вида. При этом устройство не повреждается, а остается рабочим.

Уникальный ультратонкий дисплей

Первый в своем роде дисплей увеличивается в размере на 20%. Он выглядит на очень тонкая RGB-панель в 12 дюймов. Производитель уверяет, что использовал технологию микросветодиодов при разработке устройства. Дисплей передает все цвета и имеет плотность в 100 пикселей на дюйм.

LG позиционирует свою разработку как серьезного конкурента существующим гибким экранам. Это неудивительно, ведь компания снабдила устройство функцией Stretchable display.

Благодаря ей устройство становится более универсальным и многофункциональным. Например, пользователь может закрепить его на любых изогнутых поверхностях, будь то мебель или одежда.

Небывалая прочность

Несмотря на то что дисплей очень тонкий, его структура из микросветодиодов довольно прочная. В отличие от других проводных систем, новый дисплей имеет гибкую S-образную пружинную технологию, которая не повреждается от изменений формы и заставляет устройство работать долгие годы.

Пока подобные разработки стоят почти сотню тысяч долларов и не пользуются большой популярностью. Однако гибкие экраны — уже не редкость. В частности, Samsung представлял аналогичную конструкцию еще в 2017 году, но до сих пор не внедрил ее в свои устройства.

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