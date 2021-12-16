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Родившей Серябкиной досталось за секс во взгляде на фото с сыном: «Вид не мамский»

Певица показала фигуру после родов.

36-летняя Ольга Серябкина месяц назад впервые стала мамой: пользователи сети поздравили ее и Георгия Начкебию с рождением сына Луки. На последних сроках беременности Ольга делилась с подписчиками своими ощущениями и рассказывала, что в подготовке к родам ей помогает подруга Катя Кищук.

По признанию Серябкиной, как только она родила сына, сразу захотела снова пережить беременность и роды. Сейчас певица возвращается к привычному ритму жизни и вновь радует фолловеров фотографиями в новых нарядах.

Так, Ольга опубликовала снимки в ярком платье мини, которое подчеркивает фигуру молодой мамы. На третьей фотографии в карусели Серябкина держит на руках сына, лицо которого пока скрывают от общественности.

Снимки появились во многих аккаунтах Инстаграма, где подписчики раскритиковали вид Ольги:

«Что у нее с выражением лица вечно?», «Взгляд такой, как будто для какого-то журнала фото», «Вид не мамский».

Источник фото: Legion-Media Автор: Екатерина Малаховская
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