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Россияне прощаются с любимым актером: на экране его больше не будет

Даже семья артиста не готова смириться с происходящим.

Тревожные слухи уже давно бродят среди поклонников артиста. Он стал редко выходить из дома и совсем превратился в дедушку. Большую часть времени актер проводит со своими внуками, в которых души не чает. И самые страшные догадки подтвердились. Усталость и постковидный синдром вынудили Михаила Боярского сделать громкое заявление. Он решил завершить актерскую карьеру и уйти на пенсию.

Боярский играет в Театре им. Ленсовета уже несколько десятков лет, но с каждым годом ему становится все сложнее передвигаться по сцене, тем более танцевать и петь.

В программе «Светская хроника» на «Пятом канале» Михаил Боярский признался, что он собирается уйти из театра и навсегда забыть о съемках:

Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей.

А вот семья артиста не поверила его заявлениям. По информации «Комсомольской правды», его сын Сергей Боярский уверен, что это только слова. Он считает, что отец не откажется от предложения сняться в кино, если там будет хороший сценарий.

Также слова артиста опровергла его официальный представитель Надежда Дуванова. Она отметила в интервью «Абзацу», что тот не собирается завершать карьеру в театре и спектакли с его участием все еще идут.

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Источник фото: global look press Автор: Ксения Пронина
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