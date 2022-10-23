Технологии

Samsung подал патент на умное кольцо

Но пользоваться им можно будет не скоро.

Стало известно, что Samsung планирует запатентовать смарт-кольцо, которое будет мониторить физическую активность и показатели здоровья человека.

Но эксперты сомневаются, что пользователей ждет новое устройство в ближайшем будущем.

Смарт-кольцо от Samsung

Компания не только подала заявку на патент, но уже налаживает работу с поставщиками отдельных деталей и модулей. Предполагается, что смарт-кольцо будет иметь оптический пульсометр и даже электрокардиограф.

Более того, с помощью кольца пользователи смогут управлять своим телефоном, планшетом и телевизором.

Умные кольца заменят часы?

Исследователи уверены, что смарт-кольца захватят рынок умных устройств из-за их преимуществ. Прежде всего, кольцо удобно носить круглосуточно.

Во-вторых, они лучше отслеживают показатели здоровья, чем умные часы. И поскольку у колец нет дисплея с аккумулятором, то они работают дольше на одной зарядке.

Однако отсутствие экрана может стать большим минусом, который не позволит кольцам заменить часы.

Почему не стоит ждать кольца от Samsung?

По сравнению со смарт-часами кольца имеют массу преимуществ. Однако их маленький размер создает большие проблемы для инженеров.

Прежде всего, производителям трудно внедрить в кольцо маленькую батарею, которая одновременно должна быть достаточно тонкой и гибкой, чтобы удерживать изогнутую форму.

Поэтому разработка кольца от Samsung может занять гораздо дольше времени, чем компания предполагает.

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Источник фото: Watoker Derrick Okello/Unsplash Автор: Христина Каранская
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