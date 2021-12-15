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«Секс — это божественное единение»: Проклова разошлась в интимных подробностях

Актриса рассказала о сексуальных отношениях с мужчинами.

Елена Проклова устала от нападок со стороны общественности из-за ее сенсационных заявлений на передаче «Секрет на миллион». Тогда звезда рассказала о харрасменте со стороны Олега Табакова. Многие коллеги и зрители уверены, что знаменитость порочит знаменитую актерскую династию ради хайпа и упоминания своего имени в прессе.

В недавнем интервью для издания «Собеседник» 68-летняя Проклова была предельно откровенна с журналистами. Репортер предположил, что знаменитости пришлось столкнуться с виктимблеймингом и травлей из-за ее статуса главного секс-символа советского кинематографа.

По словам самой Прокловой, она никогда не ставила интимные отношения во главу угла.

«Секс для меня — космическое, божественные единение», — заявила актриса.

Елена считает, что именно благодаря этому ее романы строились и на духовной, и на физической связи.

Источник фото: Legion-Media Автор: Тамара Виссарионова
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