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«Съемки новогоднего огонька для отбросов»: пара Шаляпина и Волочковой вызвала насмешки

Зрители не особо рады видеть певца и балерину.

Россияне давно не в восторге от содержания новогодних программ. Телезрители критикуют репертуар, героев всевозможных «голубых огоньков» и считают, что такой формат давно устарел. По этой причине россияне предпочитают включать записи старых мюзиклов и легендарные «Старые песни о главном».

Нелюбовь зрителей к устаревшему формату подтвердили подписчики Анастасии Волочковой. Балерина опубликовала кадр из студии, где она сидит за столом с фужером шампанского в компании улыбающегося Прохора Шаляпина.

«Предновогоднее настроение у нас с Прохором», — подписала пост звезда.

«Это съемки новогоднего огонька для отбросов шоу-биза для канала „никто не смотрит, но он есть“? Кто еще там в списке?», «У скомороха вид скорбящий, а приме либо хвост подороже, либо прическу другую», «Сельская дискотека, о которой Лена Миро пишет в „ЖЖ“», — написали комментаторы.

Источник фото: Legion-Media Автор: Тамара Виссарионова
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