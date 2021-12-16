«Съемки новогоднего огонька для отбросов»: пара Шаляпина и Волочковой вызвала насмешки

Зрители не особо рады видеть певца и балерину.
Россияне давно не в восторге от содержания новогодних программ. Телезрители критикуют репертуар, героев всевозможных «голубых огоньков» и считают, что такой формат давно устарел. По этой причине россияне предпочитают включать записи старых мюзиклов и легендарные «Старые песни о главном».
Нелюбовь зрителей к устаревшему формату подтвердили подписчики Анастасии Волочковой. Балерина опубликовала кадр из студии, где она сидит за столом с фужером шампанского в компании улыбающегося Прохора Шаляпина.
«Предновогоднее настроение у нас с Прохором», — подписала пост звезда.
«Это съемки новогоднего огонька для отбросов шоу-биза для канала „никто не смотрит, но он есть“? Кто еще там в списке?», «У скомороха вид скорбящий, а приме либо хвост подороже, либо прическу другую», «Сельская дискотека, о которой Лена Миро пишет в „ЖЖ“», — написали комментаторы.