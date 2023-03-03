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Смартфон больше не включится: главные ошибки даже аккуратных владельцев

globallookpress
globallookpress

С техникой надо обращаться бережно.

Вы купили новый телефон, а старый положили в шкаф. И вот вам потребовалось оживить «старичка», но он не включается. Что случилось с гаджетом и как избежать поломки, объясняют эксперты.

Глубокий разряд батареи очень вреден для устройства и может быть опасен для его владельца. Даже если батарея была немного заряжена перед тем, как смартфон или планшет отправили на покой, — она все равно будет постепенно разряжаться.

Включится телефон или нет, зависит от его возраста и того, как им пользовались. Частая перезарядка, жар, холод — шансов «проснуться» у него мало.

Хранить старый смартфон лучше заряженным больше чем наполовину. Устройство не надо оставлять там, где оно может нечаянно поломаться. Температура и влажность не должны быть слишком низкими и высокими.

Самое главное — нужно обратить внимание на внешний вид гаджета. Если он вздулся — его нельзя использовать. Лучше отнести в сервисный центр и заменить батарею, сообщает портал androidinsider.ru.

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Источник фото: globallookpress Автор: Василина Добрецкая
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