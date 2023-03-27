Спрятаться не удастся: этот разрекламированный способ не спасет вас от мошенников

Только потратите деньги зря.

Россияне готовы на все, чтобы не попасть в поле зрения мошенников. Одним из самых популярных методов защитить свои личные данные является сокрытие номера телефона при помощи специальных платных приложений. Однако, как оказалось, такой способ сложно назвать рабочим.

Дело в том, что злоумышленники все равно смогут вычислить номер жертвы по распечатке вызовов. А потому «антиопределители» номера — пустая трата денег.

Иногда можно встретить специальные приложения для смартфона, в некоторых моделях присутствует встроенный антиопределитель. Данные решения не дают 100-процентной гарантии сокрытия вашего номера и позволяют сделать его невидимым только в моменте для конкретного звонка,

— пояснил киберэксперт Валерий Степанов.

В беседе с «Прайм» специалист рекомендовал действительно полезный способ избежать утечки данных. Он посоветовал россиянам приобрести еще одну сим-карту. С одного номера можно звонить близким, с другого — всем остальным.