Технологии

«Связной» продал краденый MacBook за 200 тысяч

Компьютер заблокировался через несколько дней после покупки — так новый владелец узнал правду.

Параллельный импорт в России дает сбой. Оказалось, что некоторые популярные интернет-магазины промышляют нелегальной техникой. Своей историей поделился пользователь сайта vc.ru Егор Тарановский. Об этом сообщил iGuides.

Новый Macbook с сюрпризом

Россиянин купил MacBook Pro 16 стоимостью в 200 тысяч рублей в интернет-магазине «Связной». Однако дорогая покупка не принесла ему удовольствия. Уже через несколько дней пользования оказалось, что компьютер краденый.

Известно, что компьютер привезли в Россию в рамках параллельного импорта. Клавиатура MacBook Pro имеет лазерную гравировку кириллического алфавита. И в целом компьютер позиционировался магазином как новый. Но уже через несколько дней компьютер был заблокирован. Тарановский узнал об этом из уведомления операционной системы.

Фото: Mohammadreza alidoost/Unsplash

Чтобы разобраться в проблеме, покупатель пришел в «Связной». Компания «развела руками» и предложила отправить компьютер на диагностику длиной в месяц. Тогда гражданин обратился в техническую поддержку Apple. Ничего не подозревая о краже, сотрудники корпорации рекомендовали сбросить данные, войти в свою учетную запись и переустановить операционную систему.

Когда владелец компьютера попытался следовать совету техподдержки, он увидел, что администратор компьютера — компания Appogee из Северной Каролины, США. Это означает, что ноутбук нельзя привязать к новому аккаунту. «Связной» вновь не мог ничем помочь.

Краденая покупка

Чтобы поставить точку в истории, Егор Тарановский связался с компанией Appogee по электронной почте. Представители компании заявили, что два месяца назад компьютер был украден.

Теперь Appogee интересуется, как российский ретейлер получил его. А сам «Связной» «пытается разобраться в ситуации», предварительно запросив у россиянина подтверждение о покупке.

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Источник фото: Giorgio Trovato/Unsplash Автор: Христина Каранская
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