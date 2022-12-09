Компьютер заблокировался через несколько дней после покупки — так новый владелец узнал правду.

Параллельный импорт в России дает сбой. Оказалось, что некоторые популярные интернет-магазины промышляют нелегальной техникой. Своей историей поделился пользователь сайта vc.ru Егор Тарановский. Об этом сообщил iGuides.

Новый Macbook с сюрпризом

Россиянин купил MacBook Pro 16 стоимостью в 200 тысяч рублей в интернет-магазине «Связной». Однако дорогая покупка не принесла ему удовольствия. Уже через несколько дней пользования оказалось, что компьютер краденый.

Известно, что компьютер привезли в Россию в рамках параллельного импорта. Клавиатура MacBook Pro имеет лазерную гравировку кириллического алфавита. И в целом компьютер позиционировался магазином как новый. Но уже через несколько дней компьютер был заблокирован. Тарановский узнал об этом из уведомления операционной системы.