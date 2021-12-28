У певицы Валерии случилась истерика из-за появления дочери Пригожина от первого брака

Продюсера не предупредили о приезде дочери из Америки.

Иосиф Пригожин стал широко известен публике после женитьбы на певице Валерии. Но брак со звездой хита «Часики» был для Пригожина не первым. Ранее он был женат на Елене Соколовой, в браке с которой появилось двое детей: сын Дмитрий и дочь Даная.

24-летняя наследница решила сделать отцу сюрприз и прилетела из Америки в Россию. Момент встречи Пригожина с дочерью был запечатлен на камеру: Иосиф опубликовал видеоролик в своем инстаграм-аккаунте.

Валерия тоже поделилась со своими подписчиками в личном блоге радостным событием и написала, что последний раз испытывала такое удивление, когда была членом жюри шоу «Маска». Тогда под маской ананаса оказался ее супруг, чего Валерия никак не ожидала.

Пользователи сети отметили реакцию Валерии на приезд дочери Пригожина: певица очень обрадовалась, о чем говорили ее яркие эмоции и объятия с Данаей.