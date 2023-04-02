Срочно избавьтесь от этих шампуней: они вызывают рак

Онколог предупредил об опасности.

Далеко не вся косметическая продукция безопасна для организма человека. Сейчас активно рекламируют шампуни с одним компонентом, который может нанести здоровью непоправимый вред. Онколог Игорь Самойленко призвал граждан остановиться и не покупать его.

По словам эксперта, угрозу представляют сухие шампуни, в которых содержится бензол. Именно это химическое соединение может спровоцировать рост раковых клеток. Бензол способен вызывать опухоли в верхних дыхательных путях и легких, а также рак кожи. Поэтому лучше отказаться от использования косметических средств, в составе которых присутствует это соединение.

Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия,

— цитируют специалиста РИА Новости.