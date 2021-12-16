Упоминание Тарасовой вызвало слезы у фигуриста Ильи Авербуха

Татьяна Тарасова пропустила съемки финального выпуска «Ледникового периода» по состоянию здоровья.

В Москве завершились съемки шоу «Ледниковый период». В скором времени зрители смогут увидеть запись финала одного из самых рейтинговых проектов «Первого канала».

Омрачал съемки лишь один факт — отсутствие заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Председатель коллегии судей вынуждена была отказаться от участия в записи из-за проблем со здоровьем. Это сильно встревожило поклонников «Ледникового периода».

Поскольку проект чрезвычайно важен для Татьяны Тарасовой, вероятнее всего, ее огорчил тот факт, что съемки двух крайних эпизодов пришлось пропустить. Это настроение передалось и другим членам жюри. В частности, Илья Авербух, начавший было говорить свою финальную речь, не смог сдержать слез и расплакался.

Ранее Ксения Бородина попрощалась с «Ледниковым периодом», опубликовав слезный пост на своей странице в Инстаграме. Ведущая «Дома-2» поблагодарила своего партнера Дмитрия Соловьева и отметила, что команда шоу стала для нее второй семьей.