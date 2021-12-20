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Устроившего скандал Шуру подняли на смех: «Избалованная истеричка»

Певец чуть не сорвал выступление.

46-летний Александр Медведев, он же певец Шура, принимает участие в проекте канала НТВ «Суперстар. Возвращение». В Инстаграме появилось видео с репетиции Шуры.

В кадре видно, как звезда хита «Отшумели летние дожди» репетирует композицию Лолиты «Пошлю его на», но не справляется с вокалом и стремится покинуть студию.

Организаторы «Суперстар» видят, что Шура совсем не подготовился и не выучил материал, поэтому возникли проблемы.

На видео Шура пререкается с одним из организаторов, а потом и вовсе уходит, намекая, что может покинуть шоу вовсе. Спас ситуацию директор Шуры Павел Депершмидт, который шел по лестнице следом за певцом и объяснял, что нельзя уходить за несколько шагов до финала.

Сам Шура ранее рассказывал, что был «трудным ребенком» и делал все по-своему: прогуливал школу и не приходил на экзамены. В конце концов Шура выступил с хитом Лолиты и получил от судей высокий балл.

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Источник фото: Legion-Media Автор: Екатерина Малаховская
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