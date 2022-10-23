Apple готовится выпустить самый мощный компьютер.

Инсайдеры сообщили, что следующий компьютер от Apple Mac Pro будет работать на чипах с 24- и 48-ядерными процессорами.

Более того, графические процессы будут иметь 76 и 152 ядра. Таким образом, новое поколение компьютеров от «яблока» будет в четыре раза мощнее, чем предыдущее.

В четыре раза мощнее предшественников

В частности, Bloomberg заявил, что Apple увеличила тестирование высокопроизводительного Mac в рамках подготовки к его ожидаемому запуску в следующем году.

Известно, что на компьютере установлены новые и более мощные чипы производства Apple. Каждый чип получил название — M2 Ultra и M2 Extreme.

M2 Ultra имеет 24-ядерный процессор, 76-ядерный графический процессор и 256 ГБ памяти. В свою очередь, M2 Extrem оснащен 48-ядерным процессором, 152-ядерным графическим процессором и 256 ГБ памяти.

В настоящее время базовый M2 поставляется с 8-ядерным процессором и 10-ядерным графическим процессором.

Apple создаст «простую» версию

Bloomberg пишет, что Apple рассматривает несколько конфигураций Mac Pro. Например, другая версия получит 24-ядерный процессор, 76-ядерный графический процессор и 192 ГБ памяти.

Новые Mac Pro вне зависимости от конфигурации будет работать на macOS Ventura 13.3, которая выйдет в грядущий понедельник.

Напомним, что цена на предыдущие Mac Pro, выпущенные в 2019 году, стартовала от 5999 долларов. Однако перед выпуском Mac Pro Apple должна анонсировать новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с опциями M2 Pro и M2 Max, а также Mac Mini, который будет поставляться с тем же чипом M2, что и MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro. Ожидается, что Apple представит эти устройства в ближайшие месяцы.

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