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Общество

Вы не сможете забрать деньги из этого банка: клиенты в отчаянии

В ситуации разбираются юристы.

Когда мы зачисляем или получаем средства на карту, то хотим знать, что они находятся в целости и сохранности. А в случае чего мы сможем в любой момент забрать свои средства. Однако клиентам одного российского банка теперь не удастся сделать это так просто.

Брокерская компания «Тинькофф Инвестиции» решила внезапно изменить процедуру закрытия индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Если раньше можно было запросто сделать это через личный кабинет и вывести средства, то теперь придется приезжать в офис в Москве либо выслать нотариально заверенное поручение по почте.

Владельцы инвестиционных счетов бьют тревогу: многие из них работают удаленно и просто не могут посетить офис. Кроме того, тут налицо проблемы операционного характера и риск ликвидности.

Аналитик Дмитрий Александров в беседе с изданием «Коммерсантъ» отметил, что новые требования банка кажутся ему странными:

Я не вижу каких-то технических препятствий для удаленного закрытия ИИС, как и явных причин ограничивать такую возможность.

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Источник фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look Автор: Татьяна Вайвалова
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