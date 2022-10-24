Новое обновление закроет доступ к некоторым популярным функциям.

Один из самых популярных мессенджеров WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена) готовит обновление, которое удивит пользователей в России.

Ожидается, что апдейт затронет и «яблочников», и владельцев смартфонов на базе Android. По словам экспертов, частым юзерам мессенджера обновление доставит немало неудобств.

Россияне потеряют доступ к возможностям WhatsApp

Вместе с очередным апдейтом в мессенджере появится новая функция. Пользователи потеряют доступ к информации об активности своих контактов в приложении.

Иными словами, они больше не смогут отслеживать, когда контакты в последний раз заходили в приложение, а также находятся ли онлайн прямо сейчас или нет.

То есть юзеры смогут полностью скрывать свою активность в мессенджере. Никто не будет знать, использует ли человек приложение в настоящее время.

Напомним, что ранее пользователи WhatsApp могли лишь скрыть время последнего посещения приложения от своих контактов.

Кто сможет скрыть информацию о себе?

Ожидается, что этой функцией сможет воспользоваться каждый пользователь мессенджера, у которого есть учетная запись.

Обновление вызвало неоднозначную реакцию у самих юзеров и экспертов. Для тех, кто желает быть ограничить доступную информацию о себе, это обновление определенно будет положительным.

Однако апдейт ограничит возможности тех, кто любил «отслеживать» активность других. Следующий апдейт WhatsApp и выход новых функций запланированы на 24 октября.

Этот вирус скрывается в расширениях для WhatsAppВ WhatsApp появятся аватары в стиле BitmojiКак отредактировать сообщения в WhatsApp?