Тот, кто найдет это, получит миллионы: есть лишь одно но

Придется изрядно постараться.

Хотите обогатиться — у вас есть отличный шанс. Власти готовы предложить огромное вознаграждение тому, кто отыщет один необычный предмет. Правда, для этого искателям сокровищ придется отправиться в США.

В одном из американских штатов разыскивается космический «гость», который упал на Землю в начале апреля. Ученые США готовы поделиться с нашедшим кругленькой суммой, но задача перед искателями стоит весьма сложная.

Музей минералов и ископаемых обещает щедрое вознаграждение за метеорит, который упал в районе города Кале. Небесное тело представляет собой кусок камня или металла. Специалисты пока не берутся утверждать наверняка.

По сведениям Miami Herald, за важную находку можно выручить 25 тысяч долларов, или порядка 2 миллионов рублей. Тем, кто спешит разбогатеть, хитрить не стоит — специалисты предупредили, что проверят любой доставленный фрагмент на подлинность.