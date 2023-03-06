В США разгорелся скандал: жена Байдена вступилась за супруга

Вот что послужило поводом для жарких споров.

Пожилые политики в США сильно напряглись после того, как президент от Республиканской партии Никки Хейли предложила ввести тестирование на когнитивные способности для чиновников старше 75 лет.

Особенно оскорбилась супруга действующего президента США Джо Байдена. Она резко осудила подобную инициативу и назвала идею «нелепой». По словам первой леди, такое предложение тянет на дискриминацию по возрастному признаку.

Как сообщает CNN, супругу президента также поддержал 81-летний сенатор Берни Сандерс, который на год старше главы Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что это похоже на проявление эйджизма. С такой дискриминацией нужно бороться так же, как и с любой другой нетерпимостью:

Есть много 40-летних, которые не особенно компетентны,

— заявил политик.