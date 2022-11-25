Общество

Знаменитый повар раскрыл секрет идеальных сырников: одна деталь решает всё

Сырники — заслуженно популярный, вкусный и полезный завтрак. «Утро-Новости» попросили известного шеф-повара Станислава Филимонова посоветовать нашим читателям лучший рецепт этого блюда.

Говорят, есть разные премудрости для приготовления сырников. А на самом деле всё довольно просто.

Нужен хороший творог, от 5 до 9%. Если хотите послаще, то сахара побольше. На полкило творога 3 ст. ложки сахара, щепотку соли, 2 яйца куриных и 3 ст. ложки манной крупы. Все это вымесить до однородной степени и убрать в холодильник минимум часа на 3, в идеале на ночь. А потом просто лепить шарики по весу, как вам больше нравится. И обжаривать не на раскаленной сковороде, а на среднем огне. Такие сырники можно заранее накатать и убрать в морозилку. Но тогда их надо будет доводить в духовке в течение примерно пяти минут: сперва обжарить с двух сторон и потом поставить в разогретую духовку на 180 градусов. Жарить их прямо замороженными,

— рассказал Станислав Филимонов.

Есть мнение, что добавление рисовой муки делает сырники еще вкуснее. По словам известного кулинара, у рисовой муки другая клейковина, и задумка может не получиться.

Сырники с рисовой мукой могут потечь. Либо добавлять ее нужно очень много,

— предупреждает шеф-повар.
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Источник фото: Kunetskiy/wikimedia Автор: Марина Сергеева
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