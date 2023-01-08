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Адриана Лима

Звезды
«Аист прилетел»: кто из звезд стал мамой в 2022 году
Эти знаменитости проведут следующий год в хлопотах и заботе о малыше.
Последнее
В Россию хлынули эти товары: «Яндекс.Маркет», OZON и Wildberries торгуют только ими
Общество, 21 фев 2023 18:30
Российские города скоро опустеют: вот куда все бегут
Общество, 21 фев 2023 18:10
Школьникам предложили поездку на миллион: нужно лишь написать диктант
Путешествия, 21 фев 2023 17:50
После длинных праздников россиян ждут выплаты: вот кто сможет их получить
Финансы, 21 фев 2023 17:30
Даже не надейтесь: из-за такого заявления гарантированно откажут в пособии
Общество, 21 фев 2023 17:10
Главные новости
После длинных праздников россиян ждут выплаты: вот кто сможет их получить
Финансы, 21 фев 2023 17:30
Даже не надейтесь: из-за такого заявления гарантированно откажут в пособии
Общество, 21 фев 2023 17:10
Под видом говядины на прилавках появилась отрава: вот что нашли в мясе
Общество, 21 фев 2023 16:50
Не покупайте эти авто: вы сильно пожалеете о последствиях
Авто, 21 фев 2023 16:30
Настоящая зима вернулась в Москву: зверское похолодание подпортит жизнь всем
Общество, 21 фев 2023 15:30
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
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