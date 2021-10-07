Алексей Демидов — один из самых востребованных актеров. Славу ему принесли роли в сериалах «Дневник доктора Зайцевой», «Анна-детективъ». А голос знаком каждому слушателю «Русской службы новостей», где артист ведет воскресное шоу «Рюмка молока».

Биография и личная жизнь

Алексей родился 24 августа 1987 в Нижнем Новгороде. Он рос любознательным ребенком, посещал краеведческий кружок и не упускал шанса поучаствовать в школьных постановках. Тогда и проявился его актерский талант, который будущая звезда решил развивать и дальше.

После школы Алексей поступил в местное театральное училище, которое успешно закончил в 2007 году. Его дипломной ролью стал главный герой комедии «Женитьба Фигаро».

Начинающий актер решил продолжить учебу и отправился в Санкт-Петербург, поступать в академию театрального искусства. Но после первого курса Демидов решил, что вполне готов к работе в театре и кино, и ушел из вуза.

В 2008 году молодой актер уехал в Москву и начал ходить по прослушиваниям в театры. Вскоре он поучил работу в театре «Содружества актеров Таганки». В тот же год Алексей устроился ведущим программы «Рюмка молока» на радио «Русской службы новостей».

Жена и дети

Демидов давно и счастливо женат, а его супруга не имеет никакого отношения к кинематографу или театральному миру. С будущей женой он познакомился в студенческие годы, но она не была его сокурсницей: Елена по профессии социолог. Как и большинство романов актеров, отношения Алексея и Елены начались на съемочной площадке. Девушка подменяла свою подругу, которая работала в проекте ассистентом режиссера по кастингу, а Демидова пригласили на его дебютную роль.

Молодые люди встречались два года, прежде чем решились сыграть свадьбу.

Алексей называет Елену своей музой и рассказывает, что она во всем поддерживает его, включая рабочие моменты. Жена не обижается на актера за поздние возвращения домой и частые командировки в связи со съемками, за что Алексей ей очень благодарен.

Что случилось с дочерью Алексея Демидова Софией

Демидов решил не использовать семью и особенно детей ради увеличения собственной популярности. Он не показывает прессе дочерей, и долгое время поклонники не были уверены, сколько детей у кумира. Фанаты знали, что у супругов родилась дочь София, а следом еще две дочери, но в последнее время актер упоминал только двух младших дочерей.

Только в августе 2019 года стало известно, что Алексей и Елена потеряли старшую дочь. Елена не дает интервью, а Демидов не раскрыл подробностей трагедии. «Ее не стало несколько лет назад. Каждую свободную минутку старался проводить рядом с ней. Хотел привить ей любовь к спорту, водил в бассейн...

«Не могу говорить, тяжело», — признался Алексей журналистам.

Сейчас супруги воспитывают Анастасию и Есению, у которых разница в возрасте составляет 6 лет. Демидов надеется на рождение сына, чтобы не быть единственным мужчиной в семье.

Фильмы и сериалы с Алексеем Демидовым в главной роли

Кадр из сериала "Сельский детектив"

Алексей дебютировал в кино в 2008 году в роли Гоши в сериале «Рыжая», но первую главную роль получил только в 2011 году. Его утвердили на роль старшего лейтенанта Семена Кудрявцева в детективе «Товарищи полицейские». Вторые крупным проектом стала мелодрама «Пятый этаж без лифта».

В 2013 году на экраны вышла криминальная драма «Чужой среди своих», история парня из рабочего района, которому пришлось сесть в тюрьму за чужое преступление. В следующем году Алексей сыграл главные роли сразу в двух проектах: «Французская кулинария» и «Сучья война». Премьера второго фильма состоялась лишь в 2019 году.

В 2015 году Демидов работал сразу в шести проектах, а в двух исполнил главные роли. В «Последнем рубеже» Алексей предстал в образе политрука Клочкова, который вместе с отцами-командирами должен подготовить 28 новобранцев к защите Москвы. В детективе «Шепот» рассказывается об аспирантке Стасе Рокотовой, которая готовится к свадьбе, но все равно чувствует себя одинокой.

Также зрителям запомнились проекты с участием Демидова «На белом коне», «Круговорот», «Торгсин», «Вместе с Верой», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Большое небо».

В 2018 году состоялась премьера сериала «Фитнес», в котором Демидов сыграл Лешу. Проект так понравился зрителям, что его продлили еще на три сезона, работа над новыми сериями еще продолжается.

В 2019 году Алексей предстал в образе Кузьмы Мешкова, ведущего расследования в картинах «Сельский детектив. Яблоня раздора» и «Сельский детектив. Месть Чернобога». Влюбленный в главную героиню оперуполномоченный помогает ей раскрывать преступления, используя интуицию девушки.

Продолжается работа над проектами «Гранд-4» и «Светлячок», в которых также сыграл Демидов.

Инстаграм

В Instagram есть несколько страниц, посвященных Алексею Демодову, но ни одна из них не верифицирована. Большинство ведут фанаты актера, но есть аккаунт, в котором много личных фотографий Алексея (https://www.instagram.com/alexeydemidof/). Чаще всего на странице появляются кадры с места съемок очередного фильма с участием Демидова. Алексей часто делится впечатлениями от поездок, путешествий, забавными моментами своих прогулок. Изредка артист публикует фотографии своих дочерей, например, таким кадром он поздравил подписчиков с Днем семьи.