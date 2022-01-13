Алексей Щербаков еще несколько лет назад работал в Московском метрополитене, а теперь собирает полные залы своим юмористическим талантом. Зрители любят его за искренность, ведь даже коллеги подтверждают, что у юмориста нет специального образа для сцены.

Биография и личная жизнь

Алексей родился 15 декабря 1988 года в Зеленограде. С детства будущая звезда стендапа был душой компании, заражая всех своим чувством юмора. Он увлекался спортом и музыкой, даже играл в местной рок-группе. Родители записали его в секцию восточных единоборств, но этого Алексею показалось мало, и он начал посещать занятия по акробатике и паркуру.

Хотя Щербаков часто шутил, для будущего он выбрал серьезную профессию и после окончания школы поступил на факультет «Финансы и кредит» московского института управления.

Во время студенчества он занимался в театре-студии «Арт-Мастер».

Где служил Алексей Щербаков

Увлечение спортом сыграло Алексею на руку, когда после окончания вуза его призвали в армию. Щербаков попал в войска ГРУ и весь срок службы провел в 16-ой бригаде специального назначения в Тамбове. Во время службы он проходил особую подготовку, прыгал с парашютом. Алексей признается, что гордится своей службой, но в гражданской жизни старается не вспоминать о времени в армии.

Вернувшись в родной город, он решил искать работу в столице. Там Щербаков работал практически круглыми сутками: днем трудился на стройке, а ночью – монтажником в столичном метрополитене. Вскоре с дневной работой пришлось попрощаться, потому что там перестали платить, а вот в метро Щербаков проработал 6 лет и уволился, только когда начались задержки зарплаты.

В 2012 году Алексей решил нести свой юмор в массы и стал участником третьего сезона «Камеди Баттл». Жюри в составе Семена Слепакова, Гарика Мартиросяна и Гарика Харламова не слишком высоко оценили шутки начинающего комика, а вот зрители приняли его выступления на ура.

Коллеги сразу окрестили Алексея «Звездой», и он решил оправдать новое прозвище и не сдаваться.

Через год Щербаков вновь пришел в проект, который сменил имя на «Comedy Баттл. Без границ». Молодому комику удалось дойти почти до финала, но победа вновь от него ускользнула. Щербаков не расстроился, ведь его заметили и в 2015 году пригласили поучаствовать в «Открытом микрофоне» в рамках шоу Stand Up. Там он закрепился надолго.

В 2018 году Щербаков стал членом команды комиков, запустивших шоу «Что было дальше?», куда приходят знаменитости со своими историями. В том же году Алексея попросили стать ведущим проекта «Прожарка», где соревнуются молодые юмористы.

Жена и сын Алексея Щербакова

Основной материал для шуток Алексей берет из собственной жизни. Он часто упоминает в выступлениях жену и детей, причем не согласовывая шутки с супругой. По его словам, жена не обижается на то, как он отзывается о ней на сцене, и воспринимает все с юмором.

Алексей и Елена поженились в 2011 году, но их история началась задолго до этого. Щербаков ухаживал за будущей женой 7 лет, прежде чем она согласилась выйти за него замуж. Супруги уже дважды стали родителями: старшего сына назвали Данила, а младшего Егор. Щербаков растит сыновей в строгости, как воспитывали его самого, но старается не ругать их понапрасну.

Алексей Щербаков и Нурлан Сабуров

Молодые юмористы познакомились на шоу Stand Up. Они ездили на гастроли вместе с другими участниками проекта, а позже решили выступать вдвоем. Билеты на их концерты всегда распродаются, а после того, как Алексей начал активнее вести свой канал на YouTube, залы заполняются еще и очень быстро.

Щербаков и Сабуров вместе ведут шоу «Что было дальше?», пилотный выпуск которого появился в апреле 2019 года на YouTube-канале LABELCOM.

Алексей Щербаков и Настя Ивлеева

В июне 2020 года гостем проекта «Что было дальше?» стала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. По правилам шоу она пыталась рассказать свою историю, а ведущие пытались ее перебить и смутить шутками. Алексей в рамках своего амплуа пытался шокировать Настю и даже пофлиртовать с ней. Но Щербаков и Ивлеева сошлись на том, что оба состоят в браке, и не стали продолжать флирт.

После съемки блогер пожаловалась, что ей не понравилось общение с юмористами, потому что они не сумели подловить ее и сбить с рассказа шутками. Но зрителям не понравилось поведение самой Насти и ее история.

Инстаграм и ютуб

Алексей зарегистрировал свой YouTube-канал (https://www.youtube.com/c/AlexeyShcherbakov/videos) в 2013 году, но почти не публиковал там контент. Активно публиковать видео он начал в 2018 году. В поездках по России он начал снимать эпизоды для рубрики «видеоблог», которые набирали миллионы просмотров. Там же он выкладывает короткие комичные ролики, например, «Обманули на aliexpress», «Турникмен Выходсилович Ямакаси», «Побудка». Но взрыв популярности каналу принесли видео, в которых Алексей перепрыгивал через заборы в костюме. К июлю 2020 года аудитория канала насчитывала 896 тысяч человек.

Более часто Щербаков обновляет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/shcherbakov_alexei), которую зарегистрировал в августе 2017 года. Там он публикует забавные фотографии и видео, а иногда и ролики с пранками. Например, когда дает отпор телефонным мошенникам или разыгрывает покупательницу в одном из торговых центров. На странице Щербакова нет ни одной фотографии его жены ил сыновей.