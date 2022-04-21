Анна Хилькевич
В Yappy появится эксклюзивный lifestyle-контент от Алины Акиловой
К новой российской соцсети для вертикальных видео присоединилась Алина Акилова, бизнесвумен и блогер с миллионной аудиторией. Она поделилась своими секретами успеха и мнением о видеоплатформе.21 апр 2022 11:40
Миграция миллионников на российские платформы
В последние несколько дней многие отечественные блогеры, артисты и другие селебрити завели аккаунты в Yappy (аналог TikTok) и на Rutube.23 мар 2022 10:17
Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала о конфликте с актрисой Светланой Пермяковой
Бывшая кавээнщица провоцировала конфликты.25 янв 2022 10:54
Мама актрисы Анны Хилькевич думает, что дочь сдаст ее в дом престарелых
Звезда «Универа» обеспечивает родителей.24 янв 2022 09:44
Актриса Анна Хилькевич боится возвращаться в Россию из-за проблем с детьми
Поиски няни приводят актрису в ужас.23 янв 2022 17:00
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Звезда «Универа» призналась, что резала себя.31 дек 2021 15:00
Актриса Анна Хилькевич из «Универа» рассказала о родах раньше срока
Артистка рожала 12 часов.14 дек 2021 15:49
Психолог рассказала о скрытом стрессе актрисы Анны Хилькевич: «Это крик о помощи»
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«Подмышки дряблые»: звезде «Универа» указали на обидный недостаток
Анну Хилькевич пристыдили за несовершенство во внешности.9 ноя 2021 09:48
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«Как же это непросто»: Хилькевич пожаловалась на постоянные ссоры
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«Ты была близким мне человеком»: Ярушин упал на колени перед ушедшей Хилькевич
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Хилькевич призналась в недоверии к своему мужчине
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«Что делать?»: Хилькевич рассказала о своих планах на локдаун
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Хилькевич поделилась секретом своего счастья
Актриса Анна Хилькевич выложила очень личный пост в своем Инстаграм-аккаунте.20 окт 2021 14:57
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