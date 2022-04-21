Общество В Yappy появится эксклюзивный lifestyle-контент от Алины Акиловой К новой российской соцсети для вертикальных видео присоединилась Алина Акилова, бизнесвумен и блогер с миллионной аудиторией. Она поделилась своими секретами успеха и мнением о видеоплатформе. 21 апр 2022 11:40

Общество Миграция миллионников на российские платформы В последние несколько дней многие отечественные блогеры, артисты и другие селебрити завели аккаунты в Yappy (аналог TikTok) и на Rutube. 23 мар 2022 10:17

Звезды Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала о конфликте с актрисой Светланой Пермяковой Бывшая кавээнщица провоцировала конфликты. 25 янв 2022 10:54

Звезды Мама актрисы Анны Хилькевич думает, что дочь сдаст ее в дом престарелых Звезда «Универа» обеспечивает родителей. 24 янв 2022 09:44

Звезды Актриса Анна Хилькевич боится возвращаться в Россию из-за проблем с детьми Поиски няни приводят актрису в ужас. 23 янв 2022 17:00

Звезды Актриса Анна Хилькевич рассказала о попытке уйти из жизни: «Манипулировала мужем» Звезда «Универа» призналась, что резала себя. 31 дек 2021 15:00

Звезды Актриса Анна Хилькевич из «Универа» рассказала о родах раньше срока Артистка рожала 12 часов. 14 дек 2021 15:49

Звезды Психолог рассказала о скрытом стрессе актрисы Анны Хилькевич: «Это крик о помощи» Звезда «Универа» начала вести личный дневник в Инстаграме. 24 ноя 2021 08:32

Звезды «Подмышки дряблые»: звезде «Универа» указали на обидный недостаток Анну Хилькевич пристыдили за несовершенство во внешности. 9 ноя 2021 09:48

Звезды «Больно»: об голову отдыхающей в ресторане Хилькевич разбили тарелку Актриса напугала подписчиков новым видео. 9 ноя 2021 09:34

Звезды «Предложила девушке присоединиться»: Хилькевич ушла в отрыв при свидетелях Хилькевич рассказала, что ей удалось раскрепоститься. 5 ноя 2021 10:50

Звезды «Как же это непросто»: Хилькевич пожаловалась на постоянные ссоры Дети постоянно что-то делят и не дают знаменитости отдохнуть. 2 ноя 2021 14:53

Звезды «Ты была близким мне человеком»: Ярушин упал на колени перед ушедшей Хилькевич Звезда «Универа» больше не будет проходить испытания под палящим африканским солнцем. 1 ноя 2021 09:08

Звезды Хилькевич призналась в недоверии к своему мужчине Актриса знает пароль супруга. 25 окт 2021 10:24

Звезды «Что делать?»: Хилькевич рассказала о своих планах на локдаун Анна Хилькевич задумалась, как проводить локдаун. 22 окт 2021 11:58

Звезды Звезды в соцсетях Хилькевич поделилась секретом своего счастья Актриса Анна Хилькевич выложила очень личный пост в своем Инстаграм-аккаунте. 20 окт 2021 14:57

Звезды «Предаю себя»: Хилькевич заставили делать страшные вещи 19 сентября на канале ТНТ стартовало новое реалити-шоу «Звезды в Африке». 18 окт 2021 10:01

Звезды «Стремно»: неизвестный подарил Анне Хилькевич бомбу Актриса получила странный подарок. 15 окт 2021 09:59

Кино В каком городе снят фильм «За счастьем»? Российскую авантюрную мелодраму, вышедшую на экраны в 2021 году, снимали в Крыму осенью 2019 года. 14 окт 2021 14:22