Антон Суворкин предлагает подписчикам необычный для мужского блога контент: уроки макияжа, гадание на Таро и свежие сплетни о жизни звездах. Но его эпатажная личность привлекает к его YouTube-каналу все больше внимания.

Биография

Антон родился 19 ноября 1978 году в Эстонии. Он не любит говорить о детстве, возможно, потому что лишние подробности мешают скрывать правду о дате его рождения – так Суворкин пытается уменьшить свой возраст. Сам блогер описывает себя в детстве как «хорошего еврейского мальчика», а в роликах часто упоминает мать и сестру.

Информации о том, как будущая звезда рос и взрослел очень мало.

В 19 лет Антон уехал из Эстонии и немало попутешествовал. Он жил в Великобритании, Италии, Франции. В промежутках между переездами он успел окончить актерские курсы. Несколько лет он провел в Норвегии, где жил вместе с любимым человеком и работал в пиар-агентстве.

Мама Антона Суворкина

До недавнего времени Антон старался поменьше говорить о своей интимной жизни, но в январе 2019 года совершил каминг-аут, публично признав свою нетрадиционную ориентацию. По его словам, для себя Суворкин все определил еще в 11 лет, но скрывал свои предпочтения ото всех, включая родных. Сестре и брату он признался только в 26 лет, а маме Анжелике и того позже – в 28. Родительница блогера была очень зла на сына за то, что он рассказал ей обо всем слишком поздно.

Семья приняла ориентацию Антона спокойно, как и его увлечение влогом. Анжелика даже помогала сыну записывать видео для его YouTube-канала, она вела рубрику «Гадания», поскольку занимается Таро с 14 лет. В первом выпуске клиентом гадалки стал собственный сын, в дальнейшем она готова была рассказать о судьбе любому из подписчиков.

Но зрители не очень высоко оценили ее актерские качества и знание карт, и ролики были не слишком популярны, поэтому Суворкин перестал привлекать мать к своему влогу.

Антон трижды состоял в серьезных отношениях, самые долгие длились три года. С последним избранником блогер расстался в конце 2018 года.

Ютуб

Свой YouTube-канал Суворкин зарегистрировал в 2016 году, сократив для псевдонима собственное имя и став Антоном С. Аудитория влога (https://www.youtube.com/c/AntonSuvorkin) составляет 160 тысяч человек, а на канал Суворкина со сплетнями (https://www.youtube.com/c/HungryLola/featured) подписаны 213 тысяч человек. У страницы Антона в Instagram (https://www.instagram.com/suvorkin) 70,2 тысячи подписчиков.

Блогер снимает видео для нескольких рубрик, и самая большая из них – сплетни. Антон не пропускает крупные скандалы с участием знаменитостей, с юмором и долей сарказма комментируя поступки звезд. Тут ему помогают знания о моде и реалиях модных домов, косметике и жизни в крупных городах разных стран.

Существенную часть контента занимает мокпан или мукбанги. Во время этих видео Антон общается со зрителями в процессе еды. Он рассказывает о своих буднях, приводит интересные истории из жизни и одновременно жует вкусности.

Отдельная категория роликов Антона – это видео о макияже. Блогер часто проводит мастер-классы, используя самого себя в качестве модели. Во многих видео он появляется уже накрашенным и в парике, которых у Суворкина целая коллекция.

Юлия Норкина и Антон Суворкин

Когда стало известно о смерти теле- и радиоведущей Юлии Норкиной, Антон одним из первых заговорил о том, что журналист сама решила уйти из жизни. Со ссылкой на помощников семейства Норкиных и другие источники блогер заявил, что тело Юлии нашли дети. По версии Антона, журналист не смогла смириться с новым увлечением своего мужа, а утром в день смерти Норкиной пассия ее супруга получила от жены ухажера большой букет. По официальной версии, журналист умерла от сердечного приступа.