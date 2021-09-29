Антон Власов не стал экономистом, но вряд ли жалеет об этом, став звездой Youtube. Он не сразу получил симпатии зрителей и миллионную аудиторию, но после каждого провала начинающий блогер просто старался еще больше и продвигался вперед.

Биография и личная жизнь

Антон – родился 22 июля 1990 года в северной столице, где вырос и проживает до сих пор. О школьных годах будущей звезды известно мало. После получения аттестата Антон поступил в университет на экономический факультет и успешно закончил учебу. В студенческие годы он подрабатывал в сети магазинов iPort и даже «вырос» до администратора. Только к моменту получения диплома Власов уже понял, что работа по специальности ему неинтересна.

Он уже начал записывать первые ролики, и эта деятельность ему нравилась куда больше.

Юрий Хованский и Антон Власов

Будучи студентом Антон подружился с интернет-звездой Юрием Хованским, на примере которого понимал, что нужно делать начинающему блогеру. Первые видео самого Власова не пользовались большим успехом: в его обзорах не было остроты, которая привлекла бы внимание подписчиков. Внешность начинающего блогера тоже разительно отличалась от нынешнего вида: Антон отличался худобой и гладко выбритым подбородком.

Через несколько лет Власов решил начать блогеринг с самого начала и зарегистрировал первый канал на видеохостинге Youtube. Хованский познакомил Антона с другими приятелями, и вскоре Власов стал появляться в роликах Юлия Онешко, Дена Шмальца и Кузьмы Гридина.

Вот тогда аудитория им заинтересовалась, и число подписчиков на его канал начало расти.

Будущая знаменитость изменил стиль своих видео, он начал делать обзоры на телешоу «Измены», «Немножко разведены» и «Решала». В своих роликах Антон не сдерживал воображение, домысливал прошлое героев, остроумно комментировал их слова и поступки, не стесняясь в выражениях и иногда позволяя себе нецензурные выражения. Зрителям нравилось, аудитория канала росла.

Антон Власов и его девушка Люба

Звезда Youtube очень скрытен, когда это касается его личной жизни. Долгое время Антон заявлял, что не состоит в отношениях и не планирует в ближайшем будущем создавать семью. Но недавно появились сообщения, что блогер уже давно не одинок и его сердце заняла девушка по имени Люба. Антон не рассказывает об избраннице ничего. Ранее он называл своим идеалом девушки актрису Кассандру Петерсон, можно только предполагать, что Люба сколько-нибудь похожа на голливудскую диву.

Инстаграм и ютуб

Instagram – первая площадка, на которой Антон размещал свой контент. Он до сих пор ведет свою страницу в соцсети (https://www.instagram.com/vlasov_an/), публикуя личные фотографии. Власов не стесняется лишнего веса, который заметен даже при его высоком росте в 185 см. В соцсети блогер также хвастается новыми приобретениями в свою коллекцию радиоуправляемых моделей машинок.

Основная активность Власова, конечно, проходит на YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCb6mvPVS9hxJESNROQTnV4Q).

В 2019 году блогер ввел новую рубрику «Кондитер патруль» и начал снимать ролики вместе с Кузьмой Гридиным.

В кадре они пробовали различные сладости и их аналоги, рассказывая о первых впечатлениях, что понравилось зрителям. Так блогеры сделали обзоры на шоколад Milka, Alpen Gold и «Аленка», пасту «Нутелла».

Вместе с Юликом блогер на камеру вспоминал о детстве, любимых мультфильмах, делал смешные ролики и видео о криминальных загадках с искрометными комментариями. С ним же Власов сделал несколько роликов, высмеивающих вайны других блогеров. В обмен Антон появлялся в проектах Юлика и Юрия Хованского, в том числе в шоу «Что, если?».

В 2020 Антон сосредоточился на продвижении своего YouTube-канала, где уже опубликовал обзор на игру «Малиновка», сделанный вместе с Кузьмой, и рейтинг лучших игр прошлого года с Юрием Хованским.