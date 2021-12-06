Диана Астер умело использует кукольный образ для завоевания симпатий подписчиков. А их в аккаунте блогера на платформе TikTok набралось уже 5,5 миллиона. Недавно блогер начала сольную карьеру, решив воплотить в реальность свою давнюю мечту.

Биография и личная жизнь

Диана Дмитриева родилась 19 апреля 2000 года в Воронеже. Ее юность пришлась на взрыв популярности соцсетей, и девочка не могла остаться в стороне.

Она мечтала создать интересный блог, который привлек бы множество поклонников, но пока просто снимала видео и делилась с друзьями.

Получив аттестат, в 2018 году Диана уехала в Москву и начала учиться на менеджера в РЭУ имени Плеханова. Но интернет интересовал ее больше лекций и семинаров. Будущая звезда создала в TikTok свой аккаунт под псевдонимом Alcofeel и начала публиковать первые ролики. Позже она сменила псевдоним, присоединив к своему настоящему имени яркую вымышленную фамилию Астер.

Рост и вес

Хрупкая внешность Дианы сыграла ей на руку, когда она решила использовать кукольный образ: при росте в 170 см она весит около 55 кг. Для большего эффекта девушка выкрасила волосы в розовый цвет. У Дианы появилось новое прозвище – Барби. Такой имидж сам по себе привлек немало фанатов, а благодаря интересным видео аудитория блогера быстро росла.

Диана Астер и Роули

Тиктокер не из тех, кто скрывает личную жизнь от публики. Диана считает, что счастьем нужно делиться, поэтому публикует в своем аккаунте совместные видео со своим бойфрендом. Владислав Попов тоже ведет свой блог, выступая под псевдонимом Roully. Его видео очень популярны, а после новости о том, что они с Барби вместе, число подписчиков у обоих блогеров значительно выросло.

Молодые люди записывают вместе и смешные, и романтические видео, и поклонники отмечают, что они отлично смотрятся вместе.

Диана Астер и Настя Усеева

В начале 2020 года Диана стала частью российского дома тиктокеров Dream Team House, созданного по примеру американского проекта. Суть его в том, что тиктокеры разного возраста живут под одной крышей. Так они могут учиться друг у друга и создавать более качественный контент.

Организаторы поселили блогеров в большую квартиру, в которой для каждого нашла своя комната. Коллегами Дианы по проекту в том числе стали Даня Милохин, Аня Покровская, Анастасия Усеева.

Астер похвасталась, что в их большом доме царит дух дружбы, и никто не воспринимает друг друга как конкурентов.

Особенно Диана сдружилась с Настей Усеевой. Девушки активно поддерживают друг друга и делятся творческими идеями. Так, когда у Астер вышел дебютный трек «Не игрушка, а Барби», именно Настя больше других старалась раскрутить песню подруги.

Тик Ток и Инстаграм

Основную деятельность Барби ведет в TikTok, но первые шаги в блогеринге девушка сделала в Instagram (https://www.instagram.com/di.barbie) и до сих пор публикует там свой контент. За новыми роликами в TikTok Дианы следят 5,5 миллиона подписчиков, в соцсети ее аудитория насчитывает 1,4 миллиона человек.

Свой первый миллион подписчиков Барби набрала в 2019 году буквально за несколько месяцев и сразу попала в топ российских звезд TikTok. Увеличению аудитории помогли совместные ролики с Ксенией Карповой и Kiss Kate.

Чаще всего Диана публикует видео того, как танцует, поет, рассуждает о любви и дружбе или разыгрывает с другими тиктокерами сценки из жизни.

В июне 2020 года блогер записала дебютный трек «Не игрушка, а Барби», а вскоре представила подписчикам и яркий клип на свою песню. Диана призналась, что давно хотела начать сольную карьеру, но ей это казалось очень сложным делом. Увидев, как свои треки записывают ее друзья по Dream Team House, она решилась исполнить свою мечту.