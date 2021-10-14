Дмитрий Назаров с большим желанием играет в театре, чем в кино. И в любом случае выбирает роли, которые трогают зрителей за душу. Поэтому зрители любят актера и большинство его работ. В последнее время Назаров реализует себя еще и как телеведущий.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Дмитрий родился 4 июля 1957 года в подмосковной Рузе. Родители его не были связаны с искусством, но сыну не мешали искать себя и поддерживали его решения.

В детстве увлекался футболом, участвовал в КВН и самодеятельности. После нападения хулиганов некоторое время занимался в секции самбо, но связывать свое будущее со спортом даже не думал. Ему все больше нравилось выступать перед публикой, и юноша решил поступать в театральный вуз.

После школы Дмитрий подал документы в один из столичных вузов, готовящих актеров. Будущая звезда провалился на вступительных испытаниях. Он так тяжело переживал неудачу, что даже не попробовал сделать новую попытку на следующий год. Назаров устроился работать на хлебобулочный завод, и там открылся еще один его талант – кондитера.

Дмитрий «дослужиться» до кондитера четвертого разряда, все время совершенствуя свои умения.

Но мечта стать актером не ушла, и, набравшись смелости благодаря успехам в кулинарии, Назаров через четыре года после провала снова попробовал стать студентом. Он успешно поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина на курс Виктора Коршунова и в 1980 году стал дипломированным актером.

Дмитрия с радостью приняли в труппу Малого театра, одновременно с этим он сотрудничал с театром «Сфера». С 2003 года Нахаров служит в МХТ имени Чехова. В 1993 году Дмитрию присвоено звание заслуженного артиста России, а в 2000 — народного артиста РФ.

Назаров всегда был упитанным, даже когда занимался футболом и единоборствами. Сейчас при росте в 196 см вес актера держится в пределах 100 кг. Актер так и остался футбольным болельщиком и уже много лет поддерживает команду «Спартак».

Жена и дети

Дмитрий Юрьевич не любит публичную сторону своей профессии, не связанную с актерской игрой. Например, артисту не нравится, когда его без разрешения пытаются сфотографировать. Он старается держать прессу и поклонников на расстоянии от личной жизни.

Назаров трижды был женат. Первая жена Наталья подарила артисту дочь Нину, которая к настоящему моменту и сама дважды успела стать мамой. Старшую внучку Дмитрия Юрьевича зовут Машей.

Во второй раз актер женился на актрисе и режиссере Наталье Красноярской и некоторое время был отчимом ее дочери от предыдущих отношений Марии Порошиной. Он быстро подружился с девочкой, и они поддерживают теплые отношения. Брак с Натальей закончился из-за нового увлечения Назарова: знакомство с коллегой по театральной сцене Ольгой Васильевой внезапно переросло в страсть.

Получив официальный развод, Назаров сделал предложение Ольге, и она согласилась. Они вместе уже более 20 лет, Дмитрий воспитал сына жены от первого брака Арсения, как собственного. В 1999 году у супругов появилась общая дочь Арина. Арсений получил образование актера и режиссера, Арина тоже планирует освоить актерскую профессию.

Фильмы и сериалы с Дмитрием Назаровым в главной роли

Кадр из сериала "Кухня"

Фильмография артиста насчитывает более 90 работ. В начале карьеры зрители часто видели Дмитрия в фильмах-спектаклях, а первую роль в кино он получил в биографической ленте о Николае Миклухо-Маклае «Берег его жизни», вышедшей на экраны в 1984 году.

В 2001 году Назаров сыграл Аркадия Халандовского, друга главного героя в «Гражданине начальнике». Его персонаж получился очень колоритным, и в 2002 году Дмитрия самого пригласили на главную роль в криминальном детективе «Закон». Его герою, судье Ивану Скляру приходится противостоять криминальным авторитетам и давлению при рассмотрении весьма запутанных дел.

В следующем году на экраны вышли пять проектов с участием Назарова, в двух он исполнил главные роли. Зрителям особенно запомнился начальник вокзала Виктор Ларин в многосерийном фильме «Вокзал». Герою приходится распутывать не только настоящие детективные истории, но и становиться невольным участником чужих романтических историй и драм.

В 2004 году Назаров появился в главных ролях сразу в трех проектах: «Темная ночь», «Полный вперед» и «Красная капелла». В последней картине его персонаж помогал создавать разведывательную сеть в Западной Европе в годы Великой Отечественной войны.

Позже Дмитрий сыграл Адама Козлевича в экранизации «Золотого теленка», закоренелого холостяка в комедии «Бес в ребро, или Великолепная четвёрка», следователя Алексея Хромова в мистическом детективе «Вызов», который выходил на экраны четыре сезона.

За свою карьеру актеру довелось бывать в образе врача, священника, радиоведущего, офицера, писателя и даже президента РСФСР Бориса Ельцина в политической драме «Ельцин. Три дня в августе» о событиях 1991 года.

Новую волну популярности Дмитрию принесла роль шеф-повара ресторана «Claude Monet» Виктора Баринова. Актер воплощал его образ шесть полных сезонов сериала «Кухня» и в полнометражных фильмах «Кухня в Париже», «Кухня. Последняя битва», «Кухня. Война за отель». В работе находится четвертая картина о приключениях щеф-повара и его сотрудников «Кухня. Война за отель-2», дата премьеры пока неизвестна.

Инстаграм

Дмитрий Назаров активно общается с поклонниками на своей странице в Instagram (https://www.instagram.com/dmitry_nazarov_official). Он читает им иронично-критические стихи собственного сочинения, загадывает загадки, отвечает на вопросы и даже поет песни.

Актер редко делится семейными кадрами, но часто показывает коллег по площадке и интересные моменты работы над фильмами и спектаклями.