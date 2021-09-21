Дмитрий Паламарчук поступил в театральную академию с мечтой однажды сыграть Джеймса Бонда. И пусть роль агента британской разведки ему не предлагали, но актер все чаще снимается в криминальных лентах.

Атлетически сложенный Паламарчук (рост его 184 см, вес — 88 кг) с успехом вживается в образы следователей и бывших военных.

Биография

Дмитрий Паламарчук — коренной петербуржец, родился 22 марта 1984 года в семье программистов. Впервые интерес к актерской профессии у него проснулся после просмотра голливудского фильма «Терминатор». Дима попросил отца записать его в Театр юного творчества, и два года постигал там азы актерского труда.

Звезда благодарен родителям, что довольно рано купили ему компьютер и видеомагнитофон, и он окунулся в вымышленные миры, вместо того чтобы оказаться в уличной банде. Но самое большое внимание на него оказала бабушка, которая проводила с ними много времени, пока родители допоздна работали.

После окончания школы будущая знаменитость поступил в театральную академию в родном городе. В СПбГАТИ Дмитрий учился в мастерской Вениамина Фильштинского на факультете актерского искусства и режиссуры. После получения диплома молодой актер решил попробовать свои силы на сцене, и его приняли в труппу Александринского театра. От небольших ролей недавний выпускник уверенно продвигался к серьезным образам, например, Меркуцио а «Ромео и Джульетте».

Фильмы и сериалы с Дмитрием Паламарчуком в главной роли

Еще студентом Дмитрий дебютировал в кино с эпизодической ролью в военно

Кадр из сериала "Невский. Охота на Архитектора"

м детективе «Своя чужая жизнь». Получилось так хорошо, что уже скоро он сыграл Сергея Панченко в шестом сезоне «Улиц разбитых фонарей», Кирилла в «Тронутых», Андрея Че в «Ментовских войнах». Первые же появления на экране принесли молодому актеру известность у зрителей и режиссеров.

Дмитрию и дальше предлагали роли в криминальных картинах, но были и другие проекты. Самыми запоминающимися оказались «Пятая группа крови», «Оружие», «Вопрос чести», «Ленинград-46». Но на улице его стаи узнавать после выхода на экраны сериала «Чужой» в 2015 году.

Дмитрия за роль Точа даже номинировали на премию «Золотой орел» за «Лучшую мужскую роль».

За последние три года Паламарчук блеснул в главных ролях сразу в нескольких крупных проектах: «Казнить нельзя помиловать», «Последняя статья журналиста», «Реализация», «В одну реку дважды», «Подсудимый», «Союз спасения», продолжении сериала «Невский». Дмитрий продолжает много работать. Сейчас в производстве находятся шесть проектов с его участием, в том числе «Реализация-2», «Матрешка», «Три желания».

Личная жизнь, семья, жена

Харизматичный Дмитрий постоянно окружен женским вниманием, у него множество поклонниц, но актер давно и счастливо женат. Со своей избранницей Инной артист познакомился в 2009 году на съемочной площадке. Им достались роли влюбленных в сериале «Клеймо». Взаимная симпатия между актерами появилась сразу, но для осознания чувств и ему, и ей потребовалось время. Коллеги видели, как их тянет друг к другу, но Дмитрия останавливали слухи, что Инна замужем. Первым напряжения на площадке не выдержал режиссер и рассказал Дмитрию, что его партнерша в разводе, и им никто не может помешать.

Вскоре Дмитрий уже переехал к любимой, а летом 2011 года они поженились. В январе 2012 года у супругов родилась дочь Полина.

Паламарчук признался, что шумной разгульной жизни наелся еще в начале карьеры, когда театральная зарплата казалась настоящим богатством. Теперь он предпочитает проводить праздники в кругу семьи, а не на шумных банкетах. Когда в плотном графике появляются паузы, он прогуливается с собаками Веней и Чаней породы китайские ши-тцу и проводит время за видеоиграми.

Инстаграм

Часть своего свободного времени Дмитрий тратит и на соцсети. Он ведет свою страницу в Instagram, где делится кадрами со съемок, беседует с подписчиками и даже показывает свои детские фотографии. Там же актер делится впечатлениями от семейных поездок за город, которые стал все больше ценить.