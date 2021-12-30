Дженнифер Лав Хьюитт

Кино В какой последовательности смотреть все части «Обители зла»? Экранизацию серии компьютерных игр Resident Evil снимали в Германии – несмотря на то, что действие разворачивается в Америке. 30 дек 2021 11:25

Кино В какой последовательности смотреть все части «Лары Крофт»? Экранизация серии игр Tomb Raider была задумана еще в 1990-х годах, однако из-за проблем со сценарием (над ним по очереди работали несколько авторов) производство фильма значительно затянулось. 23 дек 2021 15:11