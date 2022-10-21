Джордж Клуни
«Люди думают, что мы и правда развелись»: Джордж Клуни и Джулия Робертс представили новый фильм
Их совместный фильм вышел в кинотеатрах 21 октября: актерский дуэт воссоединился после очень долгого перерыва.21 окт 2022 15:04
Джулия Робертс рассказала, как ей удалось добиться равноправия по части гонораров в Голливуде
По признанию актрисы, у нее есть особая тактика.26 сен 2022 16:32
Джулия Робертс считает, что бум ромкомов в 1990-х не был оценен по достоинству
Вот уже более 20 лет актриса не читала ни одного хорошего сценария в этом жанре.10 сен 2022 23:18
Джордж Клуни и его семья спасли Джулию Робертс от «одиночества и отчаяния»
Актеры оказались в плену пандемии, но удачное соседство сгладило ситуацию.6 сен 2022 15:04
Психолог объяснила, почему «разъехавшиеся» по разным кроватям Джордж Клуни и его жена — это нормально
Жена Клуни пожаловалась на храп мужа во время сна.14 янв 2022 15:43
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Одиннадцать друзей Оушена»?
Мало кто знает, что «Одиннадцать друзей Оушена» 2001 года являются ремейком одноименной картины, вышедшей в 1960 году.30 дек 2021 08:17
Джордж Клуни рассказал, как решился завести детей
Американский актер объяснил, чем жена вдохновила его на решение стать отцом.16 ноя 2021 15:06
Бен Аффлек назвал Джорджа Клуни лучшим режиссером, с которым он когда-либо работал
Актеру понравилось сниматься под режиссерским началом коллеги.5 окт 2021 11:10
Впервые за долгое время Джордж Клуни вышел в свет со своей женой
Актер и его супруга Амаль пришли вместе на премьеру нового фильма «Нежный бар».4 окт 2021 19:55
Билли Лурд сыграет с Джорджем Клуни и Джулией Робертс в новом фильме
Съемки фильма стартуют этой осенью.9 мар 2021 11:09
Новые «Друзья Оушена»: Джулия Робертс и Джордж Клуни снова снимутся вместе
Звезды примут участие в новом проекте.2 мар 2021 11:01
Изначально Крис Эванс не должен был играть постаревшего Стива Роджерса в «Мстителях: Финал»
Но достойного пожилого актера на эту роль не нашлось.15 янв 2021 11:25
За съемки в «Бэтмене и Робине» Арнольд Шварценеггер заработал больше Джорджа Клуни
«Последний киногерой» получил 25 млн долларов за роль мистера Фриза.21 дек 2020 16:51
Супруга Джорджа Клуни поблагодарила его за терпение
Амаль выпустила собственную книгу по юриспруденции.18 дек 2020 12:18
Пять рабочих уволились после скандала с Томом Крузом на съемках «Миссия невыполнима 7»
Инсайдер сообщил, что напряжение на съемочной площадке давно нарастало.18 дек 2020 11:15
Джордж Клуни считает, что он слишком стар для роли Джеймса Бонда
Актер хотел бы видеть в образе 007 темнокожего британца Идриса Эльбу.17 дек 2020 15:19
«Я не заботился о себе»: Джордж Клуни попал в больницу после сильной потери веса для роли в новом фильме
Не только похудел, но и перестал бриться.10 дек 2020 15:11
«Чистый ангел»: бывшая Бибера Селена Гомес получила звание человека года по версии People
Издание выделило четырех знаменитостей, которые в этом году выступили «силами добра».3 дек 2020 15:48
Джордж Клуни сообщил, что его не звали сниматься в полнометражном «Флэше»
Но актер не в обиде.1 дек 2020 15:09
«Я простоял на коленях двадцать минут»: Клуни рассказал, как сложно было уговорить жену выйти за него
Чуть не вывихнул бедро, пока ждал ответа.1 дек 2020 10:55
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