Все новости Джордж Клуни

Джордж Клуни

Звезды
«Люди думают, что мы и правда развелись»: Джордж Клуни и Джулия Робертс представили новый фильм
Их совместный фильм вышел в кинотеатрах 21 октября: актерский дуэт воссоединился после очень долгого перерыва.
Кино
Джулия Робертс рассказала, как ей удалось добиться равноправия по части гонораров в Голливуде
По признанию актрисы, у нее есть особая тактика.
Кино
Джулия Робертс считает, что бум ромкомов в 1990-х не был оценен по достоинству
Вот уже более 20 лет актриса не читала ни одного хорошего сценария в этом жанре.
Кино
Джордж Клуни и его семья спасли Джулию Робертс от «одиночества и отчаяния»
Актеры оказались в плену пандемии, но удачное соседство сгладило ситуацию.
Звезды
Психолог объяснила, почему «разъехавшиеся» по разным кроватям Джордж Клуни и его жена — это нормально
Жена Клуни пожаловалась на храп мужа во время сна.
Кино
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Одиннадцать друзей Оушена»?
Мало кто знает, что «Одиннадцать друзей Оушена» 2001 года являются ремейком одноименной картины, вышедшей в 1960 году.
Звезды
Джордж Клуни рассказал, как решился завести детей
Американский актер объяснил, чем жена вдохновила его на решение стать отцом.
Кино
Бен Аффлек назвал Джорджа Клуни лучшим режиссером, с которым он когда-либо работал
Актеру понравилось сниматься под режиссерским началом коллеги. 
Звезды
Впервые за долгое время Джордж Клуни вышел в свет со своей женой
Актер и его супруга Амаль пришли вместе на премьеру нового фильма «Нежный бар».
Звезды
Билли Лурд сыграет с Джорджем Клуни и Джулией Робертс в новом фильме
Съемки фильма стартуют этой осенью.
Звезды
Новые «Друзья Оушена»: Джулия Робертс и Джордж Клуни снова снимутся вместе
Звезды примут участие в новом проекте.
Кино
Изначально Крис Эванс не должен был играть постаревшего Стива Роджерса в «Мстителях: Финал»
Но достойного пожилого актера на эту роль не нашлось.
Кино
За съемки в «Бэтмене и Робине» Арнольд Шварценеггер заработал больше Джорджа Клуни
«Последний киногерой» получил 25 млн долларов за роль мистера Фриза.
Звезды
Супруга Джорджа Клуни поблагодарила его за терпение
Амаль выпустила собственную книгу по юриспруденции.
Звезды
Пять рабочих уволились после скандала с Томом Крузом на съемках «Миссия невыполнима 7»
Инсайдер сообщил, что напряжение на съемочной площадке давно нарастало.
Кино
Джордж Клуни считает, что он слишком стар для роли Джеймса Бонда
Актер хотел бы видеть в образе 007 темнокожего британца Идриса Эльбу.
Звезды
«Я не заботился о себе»: Джордж Клуни попал в больницу после сильной потери веса для роли в новом фильме
Не только похудел, но и перестал бриться.
Звезды
«Чистый ангел»: бывшая Бибера Селена Гомес получила звание человека года по версии People
Издание выделило четырех знаменитостей, которые в этом году выступили «силами добра».
Кино
Джордж Клуни сообщил, что его не звали сниматься в полнометражном «Флэше»
Но актер не в обиде.
Звезды
«Я простоял на коленях двадцать минут»: Клуни рассказал, как сложно было уговорить жену выйти за него
Чуть не вывихнул бедро, пока ждал ответа.
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