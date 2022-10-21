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«Люди думают, что мы и правда развелись»: Джордж Клуни и Джулия Робертс представили новый фильм

Их совместный фильм вышел в кинотеатрах 21 октября: актерский дуэт воссоединился после очень долгого перерыва.

Фильм «Билет в рай» Джулия Робертс и Джордж Клуни представили вместе, на торжественном показе в Лос-Анджелесе. По мнению Джулии, за последние 20 лет это первый действительно стоящий сценарий. Но получиться фильм мог только при участии Джорджа Клуни, потому что в этом актерском дуэте есть некая «особая химия».

Кстати, изначально персонажей звали Джорджия и Джулиан. Так что написан был сценарий специально под эту пару актеров.

В фильме «Билет в рай» Клуни и Роберт играют пару бывших супругов, которые объединяются, чтобы попытаться помешать своей дочери (которую играет Кейтлин Девер) выйти замуж. Им не нравится, что своего жениха дочь только-только встретила. При этом и у самих бывших супругов отношения довольно натянутые.

Но борьба против опрометчивого поступка дочери объединяет ее родителей, и искра разгорается вновь. Сыграть разведенную пару у актеров получилось так убедительно, что, как сказал Клуни в интервью New York Times, теперь половина Америки думает, что он и Робертс реально в разводе. Хотя он сейчас женат. И не на ней.

«Меня всегда тянуло к Джулии по многим причинам. Одна из них заключается в том, что она всегда была настоящей кинозвездой, но она полностью готова не воспринимать себя всерьез», — рассказал актер.

Источник фото: Brett Cove/Keystone Press Agency/Globallookpress Автор: Марина Сергеева
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