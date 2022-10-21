Джулия Робертс
«Люди думают, что мы и правда развелись»: Джордж Клуни и Джулия Робертс представили новый фильм
Их совместный фильм вышел в кинотеатрах 21 октября: актерский дуэт воссоединился после очень долгого перерыва.21 окт 2022 15:04
Как будет работать цифровой рубль
Центральный банк дал больше подробностей о цифровой национальной валюте.2 окт 2022 18:00
Джулия Робертс рассказала, как ей удалось добиться равноправия по части гонораров в Голливуде
По признанию актрисы, у нее есть особая тактика.26 сен 2022 16:32
Джулия Робертс считает, что бум ромкомов в 1990-х не был оценен по достоинству
Вот уже более 20 лет актриса не читала ни одного хорошего сценария в этом жанре.10 сен 2022 23:18
Джордж Клуни и его семья спасли Джулию Робертс от «одиночества и отчаяния»
Актеры оказались в плену пандемии, но удачное соседство сгладило ситуацию.6 сен 2022 15:04
Ипполит из блокбастеров и Надя из ужастиков: за что высмеивают «Иронию судьбы» по-американски
Американский режиссер Марюс Вайсберг объявил о ремейке советской мелодрамы Эльдара Рязанова.25 янв 2022 15:50
Лазарева, Джулия Робертс, Джессика Паркер: что такое бодинейтральность
Эксперт объяснила, почему люди боятся стареть.25 янв 2022 14:55
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Одиннадцать друзей Оушена»?
Мало кто знает, что «Одиннадцать друзей Оушена» 2001 года являются ремейком одноименной картины, вышедшей в 1960 году.30 дек 2021 08:17
54-летняя Джулия Робертс показала фигуру в купальнике
Папарацци сфотографировали звезду на австралийском побережье.29 дек 2021 12:48
«Обиделся»: почему известный стилист сбежал от Пугачевой
Примадонна является сложным клиентом.11 ноя 2021 16:36
Кто озвучивает персонажей мультика «Леди Баг и Супер кот» на русском?
Анимационный проект рассказывает о подростках, которые наделены невероятными способностями, и защищают мир от множества угроз.1 ноя 2021 11:27
Звезда «Капитана Крюка» поделился эмоциональным воспоминанием о сотрудничестве с Робином Уильямсом
Знаменитый комик тепло и по-дружески отнесся к начинающему актеру, заставив того почувствовать себя на съемочной площадке как дома.30 сен 2021 15:16
Билли Лурд сыграет с Джорджем Клуни и Джулией Робертс в новом фильме
Съемки фильма стартуют этой осенью.9 мар 2021 11:09
Новые «Друзья Оушена»: Джулия Робертс и Джордж Клуни снова снимутся вместе
Звезды примут участие в новом проекте.2 мар 2021 11:01
«Эта прическа вас полнит»: поклонники не оценили пышные кудри Виктории Бони
Ведущая удивила всех сменой имиджа.24 фев 2021 16:20
«Когда я была «Красоткой»: беременная Елена Перминова примерила образ Джулии Робертс из культового фильма
Поклонникам пришелся по духу эксперимент знаменитости.16 фев 2021 13:47
Новая голливудская мама: звезда фильма «Мы — Миллеры» Эмма Робертс родила первенца
Из-за гинекологического заболевания шансы актрисы родить ребенка были малы.29 дек 2020 22:23
«Я тоже тут красотка»: Саша Зверева сравнила себя с Джулией Робертс на нежных фото с мужем
Звезда 90-х призналась, что 2020 год оказался одним из лучших в жизни.22 дек 2020 13:24
«Хабенский, Ходченкова и Джоли»: россияне выбрали лучших актеров и актрис десятилетия
Первые места получили самые знаменитые и любимые звезды.7 дек 2020 17:25
«Вы в курсе, что есть на свете еда?»: звезда «ИП Пироговой» потрясла фанатов новым видео
Елена Подкаминская показала ролик, снятый на минувшем «Кинотавре».28 сен 2020 15:31
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