Все новости Джулия Робертс

Джулия Робертс

Звезды
«Люди думают, что мы и правда развелись»: Джордж Клуни и Джулия Робертс представили новый фильм
Их совместный фильм вышел в кинотеатрах 21 октября: актерский дуэт воссоединился после очень долгого перерыва.
Технологии
Как будет работать цифровой рубль
Центральный банк дал больше подробностей о цифровой национальной валюте.
Кино
Джулия Робертс рассказала, как ей удалось добиться равноправия по части гонораров в Голливуде
По признанию актрисы, у нее есть особая тактика.
Кино
Джулия Робертс считает, что бум ромкомов в 1990-х не был оценен по достоинству
Вот уже более 20 лет актриса не читала ни одного хорошего сценария в этом жанре.
Кино
Джордж Клуни и его семья спасли Джулию Робертс от «одиночества и отчаяния»
Актеры оказались в плену пандемии, но удачное соседство сгладило ситуацию.
Общество
Ипполит из блокбастеров и Надя из ужастиков: за что высмеивают «Иронию судьбы» по-американски
Американский режиссер Марюс Вайсберг объявил о ремейке советской мелодрамы Эльдара Рязанова.
Звезды
Лазарева, Джулия Робертс, Джессика Паркер: что такое бодинейтральность
Эксперт объяснила, почему люди боятся стареть.
Кино
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Одиннадцать друзей Оушена»?
Мало кто знает, что «Одиннадцать друзей Оушена» 2001 года являются ремейком одноименной картины, вышедшей в 1960 году.
Звезды
54-летняя Джулия Робертс показала фигуру в купальнике
Папарацци сфотографировали звезду на австралийском побережье.
Звезды
«Обиделся»: почему известный стилист сбежал от Пугачевой
Примадонна является сложным клиентом.
Кино
Кто озвучивает персонажей мультика «Леди Баг и Супер кот» на русском?
Анимационный проект рассказывает о подростках, которые наделены невероятными способностями, и защищают мир от множества угроз.
Кино
Звезда «Капитана Крюка» поделился эмоциональным воспоминанием о сотрудничестве с Робином Уильямсом
Знаменитый комик тепло и по-дружески отнесся к начинающему актеру, заставив того почувствовать себя на съемочной площадке как дома.
Звезды
Билли Лурд сыграет с Джорджем Клуни и Джулией Робертс в новом фильме
Съемки фильма стартуют этой осенью.
Звезды
Новые «Друзья Оушена»: Джулия Робертс и Джордж Клуни снова снимутся вместе
Звезды примут участие в новом проекте.
Мода и красота
«Эта прическа вас полнит»: поклонники не оценили пышные кудри Виктории Бони
Ведущая удивила всех сменой имиджа.
Мода и красота
«Когда я была «Красоткой»: беременная Елена Перминова примерила образ Джулии Робертс из культового фильма
Поклонникам пришелся по духу эксперимент знаменитости.
Звезды
Новая голливудская мама: звезда фильма «Мы — Миллеры» Эмма Робертс родила первенца
Из-за гинекологического заболевания шансы актрисы родить ребенка были малы.
Звезды
«Я тоже тут красотка»: Саша Зверева сравнила себя с Джулией Робертс на нежных фото с мужем
Звезда 90-х призналась, что 2020 год оказался одним из лучших в жизни.
Звезды
«Хабенский, Ходченкова и Джоли»: россияне выбрали лучших актеров и актрис десятилетия
Первые места получили самые знаменитые и любимые звезды.
Звезды
«Вы в курсе, что есть на свете еда?»: звезда «ИП Пироговой» потрясла фанатов новым видео
Елена Подкаминская показала ролик, снятый на минувшем «Кинотавре».
Последнее
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Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
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«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
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Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
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Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
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