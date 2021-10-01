Елена Райтман в своем блоге не предлагает зрителям никакого экстрима, но ее красота и чувство юмора привлекают к ней подписчиков и без этого. Ежемесячно Елена получает от блога доход в несколько тысяч долларов.

Биография и личная жизнь

Елена Филиппова родилась 12 ноября 1995 года в городе Пушкин под Санкт-Петербургом. Родители ее не входили в актерские династии и от интернета были куда как далеки: мама трудилась продавцом женской одежды, а отец руководил охранной фирмой.

Лена росла красивой девочкой, она с удовольствием позировала перед камерой и умела правильно подобрать ракурс, чтобы сфотографировать подруг.

Но будущая звезда не полагалась только на красоту, она хорошо училась, без проблем поступила в аграрный университет.

Но творческая жилка и мечта о популярности сделали свое дело: девушка решила не работать по выбранной специальности, а начать свою карьеру в интернете. Родители и старший брат Владислав сначала отнеслись к ее увлечению настороженно, но не стали отговаривать. Они по мере сил помогают Елене снимать забавные или поучительные видео. Например, летом 2019 года блогер поделилась в подписчиками роликом с участием своей мамы. Девушка предложила необычный челлендж: родственницы должны были подобрать образ друг для друга. Мама блогера использовала свой немалый опыт по подбору женской одежды, а Елена положилась на собственный вкус и модные тенденции.

Райтман хвастается в своем блоге не только нарядами, однажды она примерила роль мамы. Елена попросила подругу доверить ей на день своих дочек и записала свои старания и муки на камеру. Видео получилось весьма популярным.

Сама Райтман не спешит стать мамой, и пока у нее нет парня. У нее уже были отношения с Сергеем, который был далек от блогерства и устал, что это занимает столько времени Елены. Позже Райтман сошлась с коллегой, Даней Кашиным, но они быстро расстались, потому что каждый слишком много сил отдавал блогу.

Ютуб, Инстаграм и Тик Ток

В марте 2013 года Елена создала YouTube-канал и взяла псевдоним Райтман. Она делает ролики для девочек всех возрастов. В некоторых видео блогер примеряет интересные образы, меняя цвет волос или нанося яркий макияж. Она часто снимает видео про телефонные розыгрыши или интернет-пранки, про свою переписку с фейками себя самой и своих друзей-блогеров. Много просмотров собрал ролик, в котором она рассказала, как боролась с поддельными подписчиками, которые представились Даней Кашиным.

Елена часто снимает скетчи, типа «Как быстро избавиться от надоевшей девушки (или парня)». По сюжету, парень жалуется на недомогание и падает на руки Райтман, а ее якобы парень видит это и, устроив скандал, бросает ее. В следующем кадре показано, как сам «парень Елены» и платит парню, чтобы тот подставил девушку.

Большинство контента носит позитивный и развлекательный характер.

Кроме постановочных роликов, есть на канале и видеорассказы Елены о случаях из жизни, советах по уходу за собой или выбору косметики. У канала 2,78 миллиона подписчиков.

На своей странице в Instagram (https://www.instagram.com/elenaraytman/) Елена публикует более личный контент. Она рассказывает о своей любви к лошадям, хвастается новыми нарядами и цветом волос. Недавно блогер заявила, что устала от съемок и буду меньше внимания уделять своему YouTube-каналу, оставив основную активность в Instagram. В конце июля 2020 года на ее личный блог были подписаны 1 миллион человек.

Специалисты считают, что YouTube-канал Райтман приносит ей несколько тысяч долларов, поскольку под рекламу записаны не только отдельные ролики, но также рекламируемые товары мелькают в других видео.