Netflix и Эми Полер готовят анимационный мюзикл о сводных сестрах Золушки

Эми Полер хотела бы сыграть сестру Капитана Марвел в киновселенной Marvel

Не супергероя, но помощницу, которая по вечерам «выключала бы свет и закрывала штаб».

15 мар 2021 15:43