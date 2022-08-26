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Ева Миллер

Ева Миллер сыграла на сходстве с более старшей и известной коллегой Марьяной Ро. Многие поклонники Марьяны подписались на YouТube-канал юной блогера, которая удивила всех рассказами о встречах с единорогами.

Биография

Ева родилась 2 июня 2003 года и стала единственной девочкой в семье: у нее есть старший и младший братья. Фанаты юной звезды уверены, что именно старший брат присматривал за младшими, когда родители уезжали в командировки. Сама Ева мало рассказывает о семье, даже отвечая на вопросы фанатов в прямом эфире, она предпочитает не слишком распространяться о родственниках.

Родители записали совсем юную Еву в секцию художественной гимнастики, и к 10 годам девочка успела завоевать несколько призовых мест на соревнованиях. Но спорт перестал ей нравится, и будущая знаменитость решила попробовать свои силы в танцах.

Юной гимнастке легко давались танцевальные движения и нагрузки, и вскоре ей посчастливилось попасть в студию Аллы Духовой «Тодес».

Ева закончила только 9 классов и пока не думает о дальнейшем образовании. Она с головой погрузилась в мир фотографий, видео и комментариев.

Рост и вес

Ева выглядит довольно хрупкой при росте в 165 см и весе 45 кг. Помимо природных данных на ее фигуре сказались сильны физические нагрузки за долгие годы тренировок. Но ее хрупкость вовсе не мешает девушке покорять все новые высоты в деле блогинга.

Возраст в 2020

2 июня 2020 года блогеру-миллионнику исполнилось 17 лет, но она уже успела пережить и первую влюбленность и горечь расставания. Сама Ева в своем Instagram-аккаунте досрочно отметила совершеннолетие, заявив, что теперь может летать по миру без разрешения родителей на вылет.

В 2018 году внимания Евы добивался ее коллега Тимоха Сушин. Некоторое время девушка настороженно относилась к его ухаживаниям, но вскоре ответила взаимностью.

Поклонники приходили в восторг от того, как влюбленные общаются в общих видео и умилялись их взаимным признаниям в сети.

Отношения юных блогеров продлились меньше года, и однажды они объявили о расставании. В одном из прямых эфиров Тимоха назвал бывшую пассию слишком заботливой, Ева же просто сослалась на банальное «не сошлись характерами».

Ева Миллер и Марк Макаров

Юная блогер не долго горевала в одиночестве и обратила свое внимание на Марка Макарова. Их история любви длилась пару месяцев, и уже летом поклонники узнали, что юные влюбленные расстались. Некоторые фанаты предположили, что это был удачный пиар-ход, ведь за время недолгого романа аудитория обоих блогеров заметно выросла.

Ева Миллер и Герман Черных

Некоторое время фанаты во всю строили предположения о том, ответила ли Ева на ухаживания блогера Германа Черных, который, как и она, участвовал в XOlife. Именно он много раз поддерживал Миллер в ведении блога и помогал продвигать ее YouТube-канал.

Молодые люди хранили молчание, но все-таки раскрыли перед подписчиками всю правду. Они сделали совместный ролик, в котором признались, что уже некоторое время встречаются.

Инстаграм

Началом влога Евы в 2016 году стал ролик, в котором она рассказывала странные факты о себе. Зрителей подкупила наивность девочки с розовыми волосами, которая заявила, что встретилась с единорогом. Девочка назвалась девичьей фамилией мамы, скрыв настоящую фамилию (Валеева).

После этого видео было много других роликов, где Ева рассказывала о том, как выбирает одежду, косметику, какой маникюр предпочитает. Миллер частенько проводит прямые эфиры с ответами на вопросы подписчиков, а иногда устраивает челленджи, чтобы развлечь публику. Для любителей других форматов Ева не забывает постить новости в Instagram, во «ВКонтакте» и Twitter. Недавно она перенесла часть своего розового мира с единорогами в TikTok.

В 2017 году Ева стала участницей первого реалити-стрима XOlife, организованного актрисой и звездой видеохостинга Мари Сенн. С тех пор Миллер часто общается с Бинет Сенн, с которой подружилась на почве общей любви к танцам.

Во время занятий в студии «Тодес» Ева познакомилась с Катей Адушкиной, ставшей одним из самых популярных блогеров российского сегмента интернета. Но девочкам не удалось сохранить дружеские отношения, они выбрали для общения разные компании.

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