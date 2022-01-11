Евгения Дмитриева добилась популярности как театральная актриса, а после перенесла свой талант в кино. Зрителям она полюбилась за роли в фильмах «Заза», «Екатерина III», «Где живет Надежда?»

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Евгения – коренная москвичка. Она родилась 12 декабря 1972 года.

Почувствовав в дочери творческую жилку, родители записали ее в театральную студию при Доме пионеров. Преподаватели давали ученикам полную свободу творчества: дети сами писали сценарии, делали декорации и играли на сцене. Будущей звезде нравилась именно актерская деятельность.

После получения аттестата вопрос о том, куда поступать, даже не вставал: Дмитриева подала документы во все театральные вузы разом. Вступительные испытания стали для Евгении курьезом вместо триумфа: ей пришлось танцевать и читать стихи, обмотанной бинтами из-за фурункулеза. Но ей все равно повезло в Школе-студии МХАТ и Щепкинском училище, будущая актриса выбрала второй вуз.

В 1994 году Евгения получила диплом и оказалась на перепутье, но не потому что не знала, где искать работу. Несколько театров зазывали молодую актрису в свои труппы, а ей нужно было выбрать только один.

Преподаватели посоветовали Дмитриевой соглашаться на работу в Малом театре, что она и сделала.

Через пару лет в карьере молодой актрисы наступило затишье, и она согласилась на работу в Щепкинском училище, где начала преподавать актерское мастерство. Преподавательский стаж Дмитриевой сейчас перевалил за 20 лет.

Муж и дети

Почти сразу после начала учебы Евгения влюбилась в однокурсника Андрея Кайкова, которым была просто очарована. Молодые люди некоторое время встречались и решились пожениться. Студенческая свадьба прошла в Брянске.

Молодая семья жила в квартире бабушки Евгении, но решенный квартирный вопрос никак не повлиял на другие. Евгения и Андрей служили в разных театрах, карьера Дмитриевой шла в гору, она все больше времени проводила на работе. Супруги начали ссориться и через два года совместной жизни решили расстаться.

Евгения мало рассказывает о личной жизни до второго брака, например, имя отца ее первенца до сих пор неизвестно широкой публике. Актриса до поздних сроков выходила на сцену, здесь ей помогла ее стройность. Похудев ради первого мужа на 17 кг, Евгения больше не позволяла себе набирать лишние килограммы. Сына она родила в 2011 году и назвала Марком.

Вторым мужем актрисы стал ее бывший студент Владимир Киммельман. Он младше жены на 19 лет, но это не мешает актерам счастливо жить в браке. А в январе 2019 года 48-летняя Евгения во второй раз стала мамой, родив дочь Машу.

Фильмы и сериалы с Евгенией Дмитриевой в главной роли

Кадр из фильма "Арбиколь"

Дебютной ролью Дмитриевой в кино стал эпизод в драме «Лимита» в 1993 году. В 1999 году она в компании Анны Самохиной, Сергея Безрукова и Олега Янковского сыграла в комедии «Китайский сервиз».

Актриса не отказывалась от ролей второго плана, и в 2004 году получила сразу две заглавных роли в картинах «Полный вперед!» и «Прощальное эхо». Через два года она вновь появилась в главных ролях в «Иностранцах» и «Психопатке».

Но настоящую популярность в кино ей принес образ редактора Натальи Тропининой в «Трех полуграциях». Компанию в кадре ей составили Алёна Хмельницкая, Татьяна Васильева, Богдан Ступка, Михаил Ефремов, Юрий Стоянов, Фёдор Бондарчук и другие звезды. Мелодрама «Заза» укрепила ее звездный статус. Зрителям понравилась история любви зрелой Азалии Викторовны и молодого гламурного парня Антона в исполнении звезды «Солдат» Артема Григорьева.

Дмитриева еще в нескольких мелодрамах сыграла главные роли, больше других зрителям запомнились «Чудес не бывает», «Последняя игра в куклы», «Поздняя любовь», «Виолетта из Атамановки», «Прошу поверить мне на слово». Необычным опытом стала работа в документальной ленте о Екатерине Фурцевой - «Екатерина III».

В 2013 году актрису утвердили на роль Ольги Дмитриевой в медицинской мелодраме «Склифосовский».

Она снималась в сериале в третьем и четвертом сезонах, потом вернулась в шестом и седьмом и снялась в проекте «Склифосовский. Реанимация».

В 2015 году зрители увидели Евгению в мелодрамах «Где живет Надежда?», «Дневник свекрови», «Нарушение правил», в 2016 - «Невеста из Москвы», «Моя любимая свекровь», в продолжение которого позже сняли еще два фильма.

Продолжается работа еще над шестью проектами с участием Евгении Дмитриевой. В ближайшее время зрители смогут увидеть актрису в картинах «Идеалист», «Пальма», «Обратимая реальность», «Русский пленник».

Инстаграм

В соцсети нет верифицированного аккаунта, который принадлежал бы Евгении Дмитриевой. Зато несколько фанатских страниц, на которых поклонники делятся новостями о любимой актрисе. Многие признаются, что готовы смотреть фильмы с любым сюжетом, если в них будет играть Дмитриева.