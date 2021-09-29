Карина Аракелян стала принцессой страшилок среди блогеров. На ее YouТube-канале и странице в Instagram можно узнать о череде несчастий, подстерегающих девушку буквально повсюду. Страшные происшествия, по версии Карины, происходят и в летнем лагере, и в соседней квартире, и даже в салоне ногтевого сервиса.

Биография и личная жизнь

Карина родилась 14 марта 2003 года. Она на несколько лет старше своей сестры Полины, которую много позже сделала звездой своего YouТube-канала. Будущий блогер и сама с юных лет чувствовала себя спокойно перед камерой и любила внимание публики. Карина занималась пением и танцами и никак не могла выбрать что-то одно, чтобы определиться с будущей профессией.

Но этого и не потребовалось, когда родители подарили старшей дочери видеокамеру. Юная блогер почти сразу создала аккаунты в соцсети и на видеохостинге, решив удивлять зрителей интересным контентом. Родители были не против, чтобы дочь вела влог, только просили не делать семью центром роликов. Карина согласилась, но то и дело направляла камеру на младшую сестру и делала ее героиней своих историй.

Сразу удивить публику не получилось, потому что обзоров косметики или стильной одежды в сети было уже достаточно.

Но короткое видео трагического случая в летнем лагере набрало около двух миллионов просмотров. Тогда Карина решила привлекать подписчиков пранками и страшилками.

Аракелян не ставила целью заработать денег, потому что ее семья была обеспеченная, девушке хотелось популярности. Вместе с подписчиками пришла и известность, а следом за нею – раннее взросление и первая влюбленность.

Андрей Белашов и Карина Аракелян

До 16 лет Карина успела сходить на свидания с Эдвардом Атевой, а осенью 2018 года уже встречалась с 19-летним Андреем Белашовым. Блогеры сблизились на почве общей любви к соцсетям. Поклонники были уверены, что Карина помогала своему бойфренду вести его влог.

Аракелян не скрывала, что они с Белашовым находятся в довольно близких отношениях. Об этом можно было судить по заголовкам новых видео на ее YouТube-канале: «Живу с парнем в 16 лет. Улетели в другую страну», «Вся правда наших отношений. Почему мы скрывали?» Блогер хвасталась, что с Андреем ей легко общаться, он поддерживает ее идеи.

В конце 2019 года стало известно, что блогеры расстались.

Карина Аракелян и Андрей Ноилс

О романе Карины и Андрея заговорили после того, как девушка стала все чаще публиковать на своей странице в Instagram их совместные фотографии. Некоторое время звезды соцсети не подтверждали и не отрицали, что встречаются. В начале июля Карина показала подписчикам новый снимок с Андреем и публично признала, что их связывают романтические отношения. В видеообращении к фанатам блогер призналась, что они три недели скрывали от публики свои отношения и за это время «пережили многое».

С кем встречается Карина Аракелян сегодня

Аракелян и Ноилс пока не говорят о планах на будущее. Только время покажет, насколько будут прочны их отношения.

Ютуб, Инстаграм и Тик Ток

Постепенно Карина перестала публиковать в блоге одни только страшилки. Она разбавила контент пранками, например, заявила парню, что беременна, или подстроила, чтобы мама застала ее в постели с парнем.

К этим историям она добавила описание некоторых неприятных случаев из жизни, например, сеанс у пьяного мастера ногтевого сервиса.

Сейчас у страницы Аракелян (https://www.instagram.com/arrakelyaan) 1,6 миллиона подписчиков. На ее YouТube-канал подписаны 2,58 миллиона человек. Секретом своего успеха блогер назвала любовь к своему делу и четкие цели. Всем, кто сомневается в своих силах, Карина предлагает пройти ее курсы по раскрутке блога, участие стоит от 490 до 990 рублей.