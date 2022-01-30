Ксения Бородина рассказала, как помирилась с Катей Жужей, которую называла свиньей

Похожих друг на друга Бородину и Самойлову высмеяли в сети: «Никакой индивидуальности»

Знаменитости делают фотосессии в одном и том же образе.

2 дек 2021 16:04