Все новости Мадонна

Мадонна

Общество Звезды
Мадонна, Дженнифер Лопес и другие: самые известные веганы
Веганство получает хорошую поддержку от знаменитостей. 
Кино
Мадонна намерена самостоятельно снять байопик о своей жизни
Молодую версию поп-звезды исполнит Джулия Гарнер.
Звезды
Композитор Игорь Матвиенко назвал тембр Ольги Бузовой приятным
Пользователи сети раскритиковали телеведущую.
Звезды
Экс-супруга Александра Серова призналась, что почти не жалела о разводе с ним
Елена Стебенева счастлива в новом браке.
Звезды
Дочь Мадонны и певица Рианна решились на смелый шаг: «Как такое можно показывать?»
Звезд раскритиковали за вульгарность.
Звезды
Певица Мадонна взбесила народ похабным видом: «Вечно ноги раздвинуты»
Соцсети призывают перестать идеализировать знаменитость.
Звезды
«Певица на пенсии»: критик Соседов рассказал о пиаре Аллы Пугачевой
Соседов признал народную любовь Примадонны.
Звезды
Мама с сыном: 28-летнего бойфренда 63-летней Мадонны не узнали на семейном снимке
Родители возлюбленного Мадонны надеются на скорую свадьбу.
Звезды
Бритни Спирс ошарашила народ неадекватным поведением: «Зря сняли опеку»
Звезда склонна к эксгибиционизму.
Звезды
Победитель «X-фактора» назвал Ольгу Бузову русской Мадонной
Ольга Бузова стала музой для певца.
Звезды
Рудковскую разнесли за полуголое фото: «Трусы надеть забыла»
Яну Рудковскую высмеяли за неумелый фотошоп.
Звезды
Задравшая платье Мадонна шокировала народ: «Съехала с катушек»
Звезда показала нижнее белье.
Звезды
Певица оценила вокальные способности Бузовой: «Это шоу»
Что стоит за феноменом Ольги Бузовой.
Звезды
Диана Арбенина рассказала, как относится к творчеству Ольги Бузовой
Последние ролики звезды собирают мало просмотров.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Уличные танцы»?
О том, что в Великобритании планируют снять аналог популярного американского фильма о танцорах «Шаг вперед» (2006), стало известно в 2009 году.
Звезды
Дочь Мадонны натолкнула на мысли о смене пола: «Это точно не сын?»
Дочь Мадонны показала фото в откровенном наряде.
Звезды
Народ взбесило сравнение Бузовой с Мадонной: «Это из ряда вон!»
Музыкальный критик высказал мнение о вокальных способностях Мадонны.
Звезды
По стопам матери: дочь Мадонны снялась полуголой для обложки журнала
Лолу обвинили в копировании стиля Кали Учис.
Звезды
Популярная — не значит талантливая: критик Соседов прокомментировал успех Бузовой
Сергей считает артистку феноменом, но не поддерживает ее работу в театре.
Звезды
Отфотошопленную Мадонну высмеяли за неестественность: «Моложе детей»
Мадонну уличили в чрезмерном увлечении фоторедактором.
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