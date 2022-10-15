Мадонна
Мадонна, Дженнифер Лопес и другие: самые известные веганы
Веганство получает хорошую поддержку от знаменитостей.15 окт 2022 14:22
Мадонна намерена самостоятельно снять байопик о своей жизни
Молодую версию поп-звезды исполнит Джулия Гарнер.29 июл 2022 16:19
Композитор Игорь Матвиенко назвал тембр Ольги Бузовой приятным
Пользователи сети раскритиковали телеведущую.11 фев 2022 11:00
Экс-супруга Александра Серова призналась, что почти не жалела о разводе с ним
Елена Стебенева счастлива в новом браке.21 янв 2022 15:58
Дочь Мадонны и певица Рианна решились на смелый шаг: «Как такое можно показывать?»
Звезд раскритиковали за вульгарность.19 янв 2022 14:40
Певица Мадонна взбесила народ похабным видом: «Вечно ноги раздвинуты»
Соцсети призывают перестать идеализировать знаменитость.19 янв 2022 14:16
«Певица на пенсии»: критик Соседов рассказал о пиаре Аллы Пугачевой
Соседов признал народную любовь Примадонны.12 янв 2022 14:19
Мама с сыном: 28-летнего бойфренда 63-летней Мадонны не узнали на семейном снимке
Родители возлюбленного Мадонны надеются на скорую свадьбу.11 янв 2022 10:59
Бритни Спирс ошарашила народ неадекватным поведением: «Зря сняли опеку»
Звезда склонна к эксгибиционизму.10 янв 2022 10:57
Победитель «X-фактора» назвал Ольгу Бузову русской Мадонной
Ольга Бузова стала музой для певца.29 дек 2021 16:34
Рудковскую разнесли за полуголое фото: «Трусы надеть забыла»
Яну Рудковскую высмеяли за неумелый фотошоп.29 дек 2021 16:08
Задравшая платье Мадонна шокировала народ: «Съехала с катушек»
Звезда показала нижнее белье.29 дек 2021 13:16
Певица оценила вокальные способности Бузовой: «Это шоу»
Что стоит за феноменом Ольги Бузовой.20 дек 2021 14:56
Диана Арбенина рассказала, как относится к творчеству Ольги Бузовой
Последние ролики звезды собирают мало просмотров.20 дек 2021 09:13
В какой последовательности смотреть все части «Уличные танцы»?
О том, что в Великобритании планируют снять аналог популярного американского фильма о танцорах «Шаг вперед» (2006), стало известно в 2009 году.17 дек 2021 12:28
Дочь Мадонны натолкнула на мысли о смене пола: «Это точно не сын?»
Дочь Мадонны показала фото в откровенном наряде.14 дек 2021 10:44
Народ взбесило сравнение Бузовой с Мадонной: «Это из ряда вон!»
Музыкальный критик высказал мнение о вокальных способностях Мадонны.12 дек 2021 14:00
По стопам матери: дочь Мадонны снялась полуголой для обложки журнала
Лолу обвинили в копировании стиля Кали Учис.10 дек 2021 14:07
Популярная — не значит талантливая: критик Соседов прокомментировал успех Бузовой
Сергей считает артистку феноменом, но не поддерживает ее работу в театре.10 дек 2021 10:31
Отфотошопленную Мадонну высмеяли за неестественность: «Моложе детей»
Мадонну уличили в чрезмерном увлечении фоторедактором.8 дек 2021 15:45
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