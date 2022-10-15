Общество Звезды Мадонна, Дженнифер Лопес и другие: самые известные веганы Веганство получает хорошую поддержку от знаменитостей. 15 окт 2022 14:22

Кино Мадонна намерена самостоятельно снять байопик о своей жизни Молодую версию поп-звезды исполнит Джулия Гарнер. 29 июл 2022 16:19

Звезды Композитор Игорь Матвиенко назвал тембр Ольги Бузовой приятным Пользователи сети раскритиковали телеведущую. 11 фев 2022 11:00

Звезды Экс-супруга Александра Серова призналась, что почти не жалела о разводе с ним Елена Стебенева счастлива в новом браке. 21 янв 2022 15:58

Звезды Дочь Мадонны и певица Рианна решились на смелый шаг: «Как такое можно показывать?» Звезд раскритиковали за вульгарность. 19 янв 2022 14:40

Звезды Певица Мадонна взбесила народ похабным видом: «Вечно ноги раздвинуты» Соцсети призывают перестать идеализировать знаменитость. 19 янв 2022 14:16

Звезды «Певица на пенсии»: критик Соседов рассказал о пиаре Аллы Пугачевой Соседов признал народную любовь Примадонны. 12 янв 2022 14:19

Звезды Мама с сыном: 28-летнего бойфренда 63-летней Мадонны не узнали на семейном снимке Родители возлюбленного Мадонны надеются на скорую свадьбу. 11 янв 2022 10:59

Звезды Бритни Спирс ошарашила народ неадекватным поведением: «Зря сняли опеку» Звезда склонна к эксгибиционизму. 10 янв 2022 10:57

Звезды Победитель «X-фактора» назвал Ольгу Бузову русской Мадонной Ольга Бузова стала музой для певца. 29 дек 2021 16:34

Звезды Рудковскую разнесли за полуголое фото: «Трусы надеть забыла» Яну Рудковскую высмеяли за неумелый фотошоп. 29 дек 2021 16:08

Звезды Задравшая платье Мадонна шокировала народ: «Съехала с катушек» Звезда показала нижнее белье. 29 дек 2021 13:16

Звезды Певица оценила вокальные способности Бузовой: «Это шоу» Что стоит за феноменом Ольги Бузовой. 20 дек 2021 14:56

Звезды Диана Арбенина рассказала, как относится к творчеству Ольги Бузовой Последние ролики звезды собирают мало просмотров. 20 дек 2021 09:13

Кино В какой последовательности смотреть все части «Уличные танцы»? О том, что в Великобритании планируют снять аналог популярного американского фильма о танцорах «Шаг вперед» (2006), стало известно в 2009 году. 17 дек 2021 12:28

Звезды Дочь Мадонны натолкнула на мысли о смене пола: «Это точно не сын?» Дочь Мадонны показала фото в откровенном наряде. 14 дек 2021 10:44

Звезды Народ взбесило сравнение Бузовой с Мадонной: «Это из ряда вон!» Музыкальный критик высказал мнение о вокальных способностях Мадонны. 12 дек 2021 14:00

Звезды По стопам матери: дочь Мадонны снялась полуголой для обложки журнала Лолу обвинили в копировании стиля Кали Учис. 10 дек 2021 14:07

Звезды Популярная — не значит талантливая: критик Соседов прокомментировал успех Бузовой Сергей считает артистку феноменом, но не поддерживает ее работу в театре. 10 дек 2021 10:31