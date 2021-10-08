Марина Коняшкина пришла в профессию ради заграничных поездок, но влюбилась в актерское дело. Благодаря таланту и яркой внешности она за короткое время стала известной и востребованной актрисой.

Биография и личная жизнь

Марина родилась 7 июля 1985 года в семье потомственного военного и учителя. Ее брат пошел по стопам отца и деда, а Марина выбрала другой путь.

Все детство будущая звезда провела в Минске, где ее семья живет до сих пор. В школьные годы мечтой Марины была не сцена, а весь мир – она хотела путешествовать. Девочка решила стать гидом или менеджером с турагентстве, но все изменилось в одночасье. Подруга Коняшкиной увлекалась театром и вместе с театральной студией побывала на фестивале в Париже. Марина увидела короткий путь достижения своей цели и тоже записалась в студию.

Она все-таки побывала за границей вместе с другими юными актерами, но ездили они в российскую провинцию. Но актерское ремесло так понравилось будущей звезде, что после школы она отправилась в Москву и подала документы в Театральный институт имени Бориса Щукина. Марина поступила с первого раза и попала на курс к Павлу Любимцеву.

Получив диплом, она осталась в Москве и поступила на службу в Московского художественного театра имени Чехова, с которым сотрудничает до сих пор.

Муж и дети

Марина не любит рассказывать о личной жизни. Она уходит от подобных вопросов во время интервью, хотя однажды призналась, что ее сердце не свободно. Но имя своего избранника не назвала, равно как и то, чем он занимается.

Марина Коняшкина и Дмитрий Шевченко

Кадр из сериала "Лучше не бывает"

В 2015 году некоторые СМИ написали о браке Марины Коняшкиной с коллегой Дмитрием Шевченко. Поводом стали фотографии, для которых актриса позировала в белоснежном свадебном платье, а ее якобы супруг - в классическом костюме.

Позже стало известно, что фотосессия стала промоакцией для мелодрамы «Лучше не бывает», в которой актеры сыграли семейную пару.

Поклонники долго обсуждали предполагаемый роман Марины и Дмитрия. Но причиной стала слишком убедительная актерская игра партнеров по кадру. Фанатам было сложно поверить, что Шевченко не увлекся своей коллегой, которая так привлекательна и имеет почти модельные параметры (рост Марины — 170 см, вес — 50 кг).

Коняшкина уверяет, что пока слишком сосредоточена на карьере, чтобы думать о крепкой семье и детях. К тому же, Марина объехала еще не все нетронутые уголки планеты.

Фильмы и сериалы с Мариной Коняшкиной в главной роли

Кадр из сериала "Волшебное слово"

На актерском счету Коняшкиной уже более 60 проектов разных жанров. Чаще всего актрису приглашают в мелодрамы.

Кинокарьера Марины началась на третьем курсе сразу с главной роли. В 2005 году она сыграла оставшуюся в тылу врага Надю в военной драме «Глубокое течение».

После этого фильма актриса еще не раз вернется к амплуа девушки времен Второй мировой войны, и оно станет для нее самым любимым.

Следующую главную роль Коняшкина получила в 2008, в картине «Защита Красина-2». В 2010 она сыграла в криминальной драме «Мы объявляем вам войну», в следующем году ей досталась главные роли в детективе «Амазонки» и мелодраме «Пусть говорят». В 2013 году зрители увидели актрису сразу в семи проектах: «Пятый этаж без лифта», «Пока живу, люблю», «Не отпускай меня», «Мой папа лётчик», «Дети Водолея», «Билет на двоих», «Карина красная». В последней Марина работала вместе с Сергеем Юшкевичем, Юрием Чурсиным, Антоном Батыревым.

Из следующих работ зрителям больше всего запомнились образы Коняшкиной в картинах «Лучше не бывает», «Свой чужой сын», «Заложница», «Родительское право», «Город влюбленных», «Черная лестница».

Скоро на экраны выйдут фильмы «Чужая сестра» и «Близнец» также с участием Марины Коняшкиной.

Инстаграм

На своей странице в Instagram (https://www.instagram.com/marina_konyashkina) актриса чаще всего публикует отчеты своих путешествий. Даже если выпадает пара дней отдыха, она едет смотреть мир. Марина предпочитает места с первозданной природой, а не шумные отели и полные туристов пляжи. Но артистка также часто ездит в Европу и осматривает коллекции в музеях изобразительного искусства.