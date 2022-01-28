Мэгги Джилленхол
О чем второй спин-офф «Отряда самоубийц» и трейлер «Анчартед»: кинодайджест
Гильдия сценаристов США объявила номинантов на премию WGA.28 янв 2022 13:05
Черный Человек-паук в Marvel и провал «Соколиного глаза»: главные киноновости дня
Две популярные и любимые фанатами франшизы получили продолжение.30 ноя 2021 12:50
Создатель «Донни Дарко» Ричард Келли намекнул, что фильм может получить продолжение
Все прошедшие после выхода годы он обдумывал эту тему, а последние пять лет его идеи обрели четкость.28 окт 2021 16:33
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