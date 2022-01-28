Мэгги Джилленхол

О чем второй спин-офф «Отряда самоубийц» и трейлер «Анчартед»: кинодайджест

Создатель «Донни Дарко» Ричард Келли намекнул, что фильм может получить продолжение

Все прошедшие после выхода годы он обдумывал эту тему, а последние пять лет его идеи обрели четкость.

28 окт 2021 16:33