Мелани Гриффит

Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон обвинила Альфреда Хичкока в домогательствах к ее бабушке

Джейми Ли Кертис считает, что движение #MeToo расстроило бы ее мать Джанет Ли

По ее мнению, Джанет никогда не призналась бы в плохом обращении с собой «из благодарности».

19 окт 2021 15:22