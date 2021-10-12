Наталья Щукина известна как актриса с большим даром, позволяющим ей играть самых разнохарактерных героинь. Она снималась в фильмах, которые составили золотой фонд отечественного кинематографа, и уже получила звание заслуженной артистки РФ.

Биография

Наталья родилась 12 сентября 1970 года в Барнауле. Когда будущей звезде было 10 лет, родители развелись, и мама перевезла дочь в Москву.

С малых лет в Наташе проявился творческий дар, и мама отдала ее сначала в школу с театральным уклоном в Барнауле, а в столице записала в Театр-студию Вячеслава Спесивцева. Юная актриса также занималась танцами и гимнастикой, но все же решила больше времени уделять именно актерскому ремеслу.

Еще в школьные годы Щукина дебютировала в кино: в 15 лет она сыграла Олю в «Фотографии на память», а в 18 получила главную роль в драме Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». А в 1989 году даже появилась в небольшой роли в «Интердевочке».

К моменту поступления в вуз у Натальи был приличный список ролей в любительских постановках и кино.

В 1987 году будущая звезда поступила на курс Юрия Авшарова в Щукинское училище, которое успешно закончила, и уже дипломированной актрисой пришла в труппу «Ленкома». Наталья и сейчас участвует в постановках на сцене этого театра.

Личная жизнь

Наталья Щукина держит свою личную жизнь в строжайшей тайне и никогда не отвечает на вопросы журналистов на эту тему. Слухи то приписывают ей романы с коллегами, то крепкую семью с бывшим однокурсником. По другой информации, Наталья живет в гражданском браке с бывшим актером, который оставил профессию и ушел в бизнес. Актриса активно высмеивает пересуды в своем личном блоге, но говорить о том, кто занял ее сердце или стал отцом дочери Александры, по-прежнему не желает.

Наталья стала мамой в 1994 году. Ее дочь Александра долго не относилась серьезно к профессии родительницы, но после одного из фильмов с ее участием заявила, что ее мать – гений.

Фильмы и сериалы с Натальей Щукиной в главной роли

Кадр из сериала "Отель "Элеон"

В фильмографии актрисы более 50 работ, но главных героинь она играла не так часто. Режиссеры часто приглашали ее в свои фильмы, потому что даже образы второго плана Наталья делала запоминающимися.

Первой главной ролью после окончания вуза стала Дина в мелодраме «Приходи на меня посмотреть». Молодая актриса работала вместе со звездами отечественного кино Екатериной Васильевой, Ириной Купченко, Олегом Янковским, Марком Рудинштейном.

В 2002 году Щукиной присвоено звание заслуженной артистки России, но именно в этом году на экраны не вышел ни один фильм с ее участием.

В 2003 году Щукина на время перевоплотилась в Софи в комедии Эльдара Рязанова «Ключ от спальни». Это был уже третий раз, когда актриса работала с великим режиссером: после «Дорогой Елены Сергеевны» Наталья сыграла небольшую роль в фильме «Небеса обетованные». В 2006 году Рязанов вновь пригласил артистку в свою ленту, тогда она стала мадемуазель Шалль в сказке «Андерсен. Жизнь без любви».

В следующие годы Наталья много играла в мелодрамах, но в основном роли второго плана, пока в 2016 ее карьеру не изменил сериал «Отель «Элеон», где актриса появилась в образе старей горничной Валентины Ивановны. Проект получил высокие рейтинги, и практически весь актерский состав вмиг обрел популярность.

В том же образе Щукина перешла в комедийную многосерийку «Гранд», ставшей своеобразным продолжением «Отеля «Элеон». Ее героиня входит в число главных персонажей в третьем и четвертом сезонах сериала.

В 2019 году Наталья сыграла парикмахера Марину в «Критическом возрасте», которая вместе с двумя подругами решает наладить личную жизнь через сайт знакомств.

Инстаграм

Щукина ведет страницу в Instagram (https://www.instagram.com/natali120970/), но она до сих пор не верифицирована. Ее публикации часто носят ироничный характер, потому что актриса ко всему относится с юмором. Чаще всего она показывает подписчикам, как проходит закулисная жизнь и что творится за кадром на съемочной площадке. Актриса любит делать селфи с коллегами, выбирая необычные ракурсы.