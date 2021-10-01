Никита Лол стал известен в интернете как разоблачитель. Этот прием он использует во многих своих видео, хотя большинство из них сделаны с юмором.

Биография и личная жизнь

Никита Иванов – коренной москвич. Он родился 4 декабря 1997 года и с детства был разносторонне одаренным мальчиком. В 6 лет родители отдали его в музыкальную школу, где Никита освоил редкое умение игры на балалайке.

С 8 лет будущая звезд интернета занимался современными танцами: хип-хопом, крампом и другими. Они с друзьями даже организовали собственную танцевальную группу Electrobits Crew и выступали в костюмах со светящимися неоновыми нитями.

Несмотря на активную общественную жизнь Никита находил время для изучения нового. Так, еще будучи подростком он освоил профессиональную программу для монтажа видео и начал делать небольшие ролики с участием себя и друзей. Самые удачные он постил во «ВКонтакте», но приятели советовали ему завести свой канал на YouTube.

Иванов так увлекся процессом создания видео и постановки разных сценок из жизни, что хотел поступать в театральный вуз. Он выбирал между ВГИК и ГИТИС, но в итоге оказался в РУДН. Неизвестно, на какой факультет поступил Никита, но студентом он пробыл недолго: отчислили за неуспеваемость. Однако фанаты и друзья блогера подозревают, что причиной мог стать записанный Ивановым ролик о том, какое низкое качество преподавания в вузе.

Инстаграм и ютуб

Первым важным шагом в блогиринге для Никиты стала победа в конкурсе паблика «Злой школьник». Администрация паблика искала блогера, чтобы вести страницу и предложила желающим снять ролик, чтобы выбрать победителя по лучшей работе. Иванов придумал сценарий, снял видео и отправил на конкурс, а буквально через пару часов ему сообщили, что он стал победителем.

С этого времени будущая звезда максимально посвящал свое время созданию вайнов, забавных видео, на подобие ролика «Вся правда о Роме Желуде». В этой истории впервые ярко проявился прием разоблачения, которым Никита позже станет пользоваться регулярно.

Популярность его блога начала расти, все больше зрителей обращали внимание на юмор и обаяние юного блогера. Никита находит в сети все новых друзей и новых заказчиков. Он согласился сделать несколько роликов для Даши Зотеевой, известной как Instasamka. Юная звезда все творения Иванова представляла как свои, но не мешал ей, пока блогер ему платила. Скандал разразился, когда Даша решила изменить договоренность в свою пользу.

Никита опубликовал в сети разоблачительный ролик «Она вам не Инстасамка», в котором рассказал, кто и как создавал оригинальный контент для YouTube-канала Instasamka. Там же он пожаловался, что знаменитость не заплатила ему за работу директора ее канала. Никита Лол раскрыл все карты обманувшей его блогера и рассказал, что ролик об ограблении Дарьи летом 2019 года был специально продуманным ходом для привлечения внимания и новых подписчиков.

Instasamka и ее бойфренд публично извинились перед Никитой и выплатили ему все, что были должны.

Драка Максима Петренчука и Никиты

Не успела публика остыть от одного скандала с блогером, как разразился новый. Лол давно грозил последствиями первому журналу о YouTube-блогерах «Селфи» и его создателю Максиму Петренчуку. Блогеру казалось, что о нем пишут очень предвзято, а часто и оскорбительно. На фестивале блогеров эмоции вышли из-под контроля, и Никита бросился в драку с Максимом. В первые минуты все были в шоке, но после дерущихся разняли, и они уладили свой конфликт уже мирным путем.

Никита Лол и Лиза Мадрид

Иванов не рассказывает специально про личную жизнь, но и не скрывает ее, публикуя соответствующие посты. Сотни поклонниц привлекал к его блогу именно внешность Никиты и рост в 177 см, но девушки больше не могут надеяться на благосклонность кумира, потому что его сердце занято.

Никита Лол и Лиза Мадрид редко рассказывают подробности знакомства и о том, как начинался их роман. Но совместные фотографии дают понять, что в их отношениях все хорошо и разлука молодым людям пока не грозит.

Тяжелые времена они уже пережили: Лиза переживала за своего бойфренда во время скандала с Дарьей, тем более что раньше она тоже сотрудничала с Instasamka.

Никита продолжает вести свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/nikitkalol), которую читают 209 тысяч подписчиков. Ее блогер заполняет фотографиями со своей девушкой, признаниями ей в любви, снимками с друзьями и рабочими моментами съемок новых роликов.

На его YouTube-канал «Лол юниверс» (https://www.youtube.com/c/TheNikitaLol), созданный в 2011 году, подписаны 358 тысяч человек. Именно там молодой блогер публикует вайны, клипы на треки, созданные с друзьями и видео того, как он выполняет условия различных челленджей.