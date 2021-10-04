Николай Соболев – один из самых ярких российских видеоблогеров. В 2018 году он занял шестое место среди отечественных блогеров по версии Forbes.

Биография и личная жизнь

Николай родился 18 июня 1993 года в Санкт-Петербурге. Его отец занимался продаже недвижимости, а мама трудилась в Мариинском театре. Родители с самого детства хотели научить мальчика справлять со своей энергией, и записали его в секцию таэквондо, но позже он всерьез увлекся каратэ-до. Учился Коля сначала в лицее, а после в гимназии. После травмы будущий блогер распрощался с восточными единоборствами и начал ходить в фитнес-центр, поскольку привык к физическим нагрузкам.

Получив аттестат, Николай пошел учиться на менеджера-экономиста в политехнический университет, который в 2015 году успешно закончил.

Инстаграм и ютуб

Но настоящая работа Соболева началась еще в студенческие годы, хотя он не сразу стал задумываться о прибыли. С университетским другом Гурамом Нармания молодой блогер создал проект с жесткими розыгрышами, которые друзья записывали на видео. Парни решили назвать себя по первым словам трека «Freestyler», которые в неправильной транскрипции произносили как «рака макафо» (Rock the microphone).

Николай создал свой Youtube-канал, на котором сначала публиковал пранки, а позже стал делать ролики о социальных экспериментах. Аудитория канала постоянно росла, парней стали узнавать на улице, что сильно осложнило их розыгрыши. Николай и Гурам решили дальше заниматься блогами по отдельности, и Соболев один остался вести канал «Жизнь Ютуб» (https://www.youtube.com/c/ЖИЗНЬЮТУБ/).

Позже его переименовали в Sobolev и стали позиционировать как источник актуальных новостей о реальном мире и в сфере интернета. Острые темы добавили Николаю еще популярности, и к июлю 2020 года аудитория канала составляла 5,18 миллиона подписчиков.

Соболева приглашали в шоу «Пусть говорят», «Вечерний Ургант», «Камеди Клаб» и даже веб-шоу «вДудь».

На волне популярности Соболев с двумя соавторами написал книгу «YouTube. Путь к успеху». А весной 2017 года его смете с другими блогерами пригласили на встречу с министром культуры РФ.

Недавно блогер запустил новый проект «Соболев бомбит». Но в начале 2020 года блогер сказал, что YouTube слишком изменился: блогеры помолодели, свои каналы завели телезвезды. По мнению Николая, видеохостинг стал напоминать обычное телевидение, и исчез комфорт открытой площадки. Соболев заявил, что впредь будет делать ролики для своего канала все реже.

Блогер продолжает вести свою страницу на Instagram (https://www.instagram.com/sobolevv/), где у него 1,5 миллиона подписчиков. Соболев публикует там личные фотографии, в том числе в компании родных и друзей. Он так часто фотографируется с котом Персиком, что того уже можно назвать звездой соцсети.

Бывшая девушка

Николай вырос порядочным молодым человеком и к романтическим чувствам относился серьезно. Впервые он влюбился в 16 лет в девушку Аню, с которой встречался полтора года. потом у него были еще один длительные отношения с Яной Ханикерян. Молодые люди были вместе с 3,5 года, но все-таки расстались.

Во время съемок очередного видео для своего блога Николай познакомился с Полиной. Тогда они с Яной еще были в отношениях, и она часто появлялась в его роликах. Полина так запала в душу молодому блогеру, что у них с Яной начались ссоры. Новая встреча Коли с Полиной случилась только через 9 месяцев после знакомства. Оказалось, что Полина тоже ощутила симпатию к блогеру, и согласилась сходить на свидание. Вскоре молодые люди уже жили вместе.

Почему расстались Николай Соболев и Полина Чистякова

Их отношения длились 3,5 года, молодые люди вместе снимали видео для блога и появлялись на медийных мероприятиях. Поклонники пары со дня на день ожидали новостей о свадьбе, но все сложилось иначе. В мае 2019 года Николай сказал в интервью, что они с Полиной больше не вместе.

Ни блогер, ни его бывшая пассия так и не назвали причину расставания, но Николай намекнул, что оба слишком изменились, чтобы оставаться вместе.

По его словам, они оба пришли к такому решению, и это произошло не в один день, а было обдуманным шагом. Он отрицал, что поводом для расставания стала измена или крупная ссора.

«Все хотят услышать какую-то грязь для того, чтобы ее обсудить. Но у нас были превосходные отношения, не было какой-то конкретной причины для расставания, в которой мы бы сами, возможно, разобрались. Это было обоюдное решение, и так сложилась судьба», - сказал Николай в одном из интервью.

Не так давно на странице Соболева в Instagram появились его совместные фотографии с новой пассией. Поклонники пытаются угадать ее имя, а сам Николай на это тему молчит.

Дима Масленников и Николай Соболев

Соболев тесно сотрудничал с другим блогером Дмитрием Масленниковым. Они вместе снимали забавные видео, например, проверяли найденные в интернете странные лайфхаки. Они несколько раз вместе участвовали в шоу «Где логика?».