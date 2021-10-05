Оксана Байрак

Оксану Байрак прозвали королевой мелодрам, она прославилась и как актриса, и как режиссер. Причем, получила она не только любовь зрителей, но и признание коллег: ей несколько раз вручали Национальную премию кинобизнеса Украины.

Биография и личная жизнь

Оксана родилась 16 февраля 1964 года в Симферополе. Отец ее был юристом, доктором наук, а мать работала экономистом. Будущая звезда была младшей в семье, с ними жила дочь отца от первого брака Наталья, которая была старше Оксаны на 15 лет.

Байрак не сразу нашла свое призвание, и после школы получила диплом учителя-логопеда. Она пару лет проработала в школе, прежде чем поняла, что все-таки занимается не своим делом.

В 1991 году Оксана окончила режиссёрский факультет театрального института в Киеве. Она начала снимать фильмы еще во время учебы: в свой выпускной год она закончила работу над картиной «Круиз, или путешествие развода».

Работа была довольно сложной, ведь Байрак не только сидела в режиссерском кресле, но и исполнила главную роль.

В это же время будущая звезда создала собственную продюсерскую киностудию «Studio Bayrak», ставшую в последующие годы крупнейшей на Украине. Студия произвела уже более 20 кинолент по заказу телеканалов. Оксана снимает высокорейтинговые художественные фильмы и сериалы, причем успевает выпускать в свет по несколько проектов за год.

Муж и дети

С будущим мужем Байрак познакомилась в вузе, они были сокурсниками. Александр Копейкин прославился как сценарист и режиссер, именно он помог Оксане с производством ее дебютной картины. Но они были вместе не только на площадке, но и вне ее. Вскоре влюбленные официально оформили отношения и прожили вместе десять лет. Детей артисты так и не завели, поэтому когда пришло время расставаться, развод провели без лишних скандалов.

Оксана долго искала другую настоящую любовь, ей приписывали романы с самыми разными мужчинами, в том числе, с Дмитрием Харатьяном и Эриком Робертсом. Сама королева мелодрам не отрицала, что в ее жизни были страстные увлечения партнерами по площадке, но она и не слишком откровенничает о своих отношениях.

Некоторое время звезда встречалась с актером Игорем Царевым, ходили даже слухи, что артисты дошли до ЗАГСа, но они эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Байрак было глубоко за 40, когда она познакомилась с Георгием Москалюком, который на 23 года ее младше. Гоша не имел никакого отношения к кино: он работал тренером по фитнесу, а их встреча произошла во время съемок шоу «Давай поженимся». Тогда искать невесту пришел друг Георгия, но нашел свою судьбу Гоша. С 2011 года Москалюк и Байрак живут вместе.

Избранник несколько раз делал звезде предложение руки и сердца, но плотный рабочий график не позволял выкроить время на свадьбу. Георгий балует свою возлюбленную подарками и возит в путешествия, а Оксана не скрывает, что нашла свое женское счастье.

Оксана Байрак до и после пластики

Источник фото: кадр из фильма "Круиз, или Разводное путешествие"/ instagram.com/ksanabayrak/

Профессия и молодой возлюбленный держат режиссера в тонусе, она тщательно заботится о себе и даже мечтает завести детей. Оксана следит за фигурой, регулярно занимается спортом.

Байрак не отрицает, что обращалась к пластическим хирургам. По ее словам, он сделала только одну операцию, чтобы исправить форму носа, изменившуюся после автомобильной аварии. Внимательные поклонники давно рассмотрели на фотографиях знаменитости и другие изменения.

Они уверены, что дива исправила не только нос, но и форму губ, убрала морщины и исправила подбородок, сделав подтяжку.

Фильмы и сериалы Оксаны Байрак

Список режиссерских работ Оксаны вдвое длиннее перечня ее актерских проектов. И половину ролей она сыграла именно в собственных картинах.

Второй режиссерской работой Байрак в 1992 году стал фильм «Оплачено заранее», а в 1999 году она сняли документальные фильмы «Аленкины сны» и «Свидание с химерой», в которых поднимались острые социальные вопросы.

Ее картина о Чернобыле под названием «Аврора» даже номинировалась на премию «Оскар» в 2006 году, но награду американских киноакадемиков не получила. За этот фильм Байрак назвали человеком года в кинобизнесе, а сама лента признана лучшим отечественным прокатным фильмом.

Летом 2017 года Оксана начала работать над сериалом «Ничто не случается дважды», в котором сыграла одну из ролей в компании Надежды Грановской и Максима Дрозда. Премьера состоялась в 2019 году, и тогда же стартовали съемки второго сезона мелодрамы.

Как актрисе Оксане приходилось перевоплощаться в певицу, писательницу, врача и даже судью. В фильме «В двух километрах от Нового года», актриса сыграла режиссера, в «Моей новой жизни» она предстала в образе врача-гинеколога, а компанию на съемочной площадке ей составили Лариса Шахворостова, Андрей Биланов, Дмитрий Миллер, Регина Мянник.

В 2018 году на экраны вышел фильм «Красота требует жертв», где Байрак сыграла водочного магната Тамару Золотареву. Фильм был снят по сценарию Оксаны, написанному в сотрудничестве с Галиной Сальгарелли.

Инстаграм и ютуб

Оксана Байрак очень активно ведет свой блог в Instagram

(https://www.instagram.com/ksanabayrak/). Она хвастается успехами на тренировках, новым имиджем или кадрами из путешествий. Режиссер часто публикует селфи и снимки, сделанные друзьями, а не только кадры профессиональных фотосессий. Иногда она показывает фото вместе с родными и своим избранником Гошей, который теперь в основном занят в модельном бизнесе. Оксана также делится с поклонниками рабочими моментами со съемок ее новых проектов. Не обходит Байрак вниманием и тех кому нужна помощь, рассказывая о сборах средств на лечение детей.