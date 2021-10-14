Олеся Фаттахова решила стать актрисой, чтобы встретиться с Ильей Носковым, который стал ее кумиром после фильма «Азазель». Она решила познакомиться с актером, когда сама станет профессионалом. И так и случилось. Сейчас Фаттахова — востребованная актриса, на счету которой более 20 крупных проектов, в которых она исполнила главные роли.

Биография

Олеся Александровна Фаттахова родилась 13 февраля 1989 года в Калининграде в русско-татарской семье. Мать будущей звезды профессионально занималась музыкой и с детства учила дочь игре на фортепиано и цимбалах. В юные годы Олеся даже подумывала связать свою жизнь с музыкой профессионально, но все изменил случай.

Будущая знаменитость влюбилась в персонажа Ильи Носкова и решила стать актрисой, чтобы иметь доступ в окружение своего кумира. Уже в девятом классе она попала в театр, а, получив аттестат, поступила на курс Игоря Ясуловича во ВГИК.

Еще будучи студенткой Олеся принимала участие в театральных постановках, например, сыграла в «Ревизоре», «Левше». И первый кинодебют тоже случился во время учебы. Фаттахова появилась в небольшой роли в сериале «Две сестры», а в выпускной год сыграла главную героиню Валентину в картине «Ой, цветет калина», которую снимали в Китае.

У актрисы были проблемы с лишним весом, и теперь Олеся тщательно следит за тем, что ест, и занимается сортом. И это дает результат: при росте в 172 см весит она около 63 кг.

Фильмы и сериалы с Олесей Фаттаховой в главной роли

Кадр из сериала "Султан моего сердца"

После нескольких эпизодических образов в мелодрамах, Олесю стали чаще приглашать на ключевые роли. В 2012 году вышли ленты «Я его слепила», «Ночные ласточки» и «Отель для Золушки», в которых молодая актриса сыграла главных героинь. В следующем году таких проектов было уже пять, среди которых «Простая жизнь» и «Берег Надежды».

Предложения стали приходить одно за другим, и Олеся много работала, иногда участвуя в украинских проектах. Самыми яркими получились ее образы в картинах «Дочь за отца», «Кто я», «Право последней ночи», «Сельский детектив».

В 2018 году завершились съемки сериала «Султан моего сердца», над которым работала международная группа. Вместе со съемочной группой Олеся впервые побывала в Турции. В 2019 году на экраны вышел еще один сериал с Фаттаховой в главной роли, «Сердце матери». Продолжается работа над картинами «Все решают небеса», «Некрасивая подружка», «Три капитана».

Личная жизнь

Молодая актриса не любит рассказывать о своей личной жизни, тем более делиться какими-то историями с поклонниками. Долгое время даже самые преданные фанаты артистки не знали, кто стал ее мужем.

Муж и дети Олеси Фаттаховой

Однажды актриса проговорилась, что вместе с супругом работала над картиной «Ой, цветет калина». Внимательные фанаты быстро вычислили, что речь идет о Романе Степенском, который старше Олеси на 12 лет, и даже узнали подробности их знакомства.

Оказалось, роман звездной пары начался, когда Олеся еще была студенткой. Встретившись на съемочной площадке, молодые люди ощутили взаимную симпатию, а в условиях заграничной поездки в Китай их чувства быстро расцвели.

После возвращения в Россию Олеся узнала, что беременна, и не раздумывая, решила оставить ребенка, а Роман ее поддержал.

Мамой Фаттахова стала немного раньше, чем дипломированной актрисой. А вскоре после выпуска они с Романом поженились. Иногда артистка в шутку говорит, что ее дочь made in China. Машу растят творческой личностью: она занимается музыкой (играет на фортепиано и барабанах), иностранными языками, лепкой и рисованием.

В 2017 году Степенского пригласили возглавить театр в Усть-Каменогорске, в Казахстане. Актер согласился и большую часть года проводит рядом с труппой. Пару лет назад поклонники заметили, что Олеся перестала носить обручальное кольцо. Но пара не делала официальных заявлений о разводе.

Олеся Фаттахова и Станислав Бондаренко

Источник фото: instagram.com/olesyafattakhova.official/ Legion-Media

Закрытость личной жизни артистки от поклонников порождает слухи и домыслы, ведь интерес фанатов к тому, как живет их кумир, не утихает. Однажды Олеся заявила, что у нее очень плотный график и, по сути, она является кормильцем в семье.

Некоторые интернет-пользователи истолковали ее слова так, что она недовольна своим супругом.

Тут же появились сообщения, что брак распадается, а актриса увлеклась своим партнером по мелодраме «Верни мою любовь». По слухам, их роман со Станиславом Бондаренко был очень бурным. Но артисты опровергли домыслы, отрицая, что в их отношениях есть романтика. Оба заявили, что их объединяет только работа.

Олеся Фаттахова и Кирилл Дыцевич

Источник фото: instagram.com/olesyafattakhova.official/ instagram.com/dytsevichkiryl/

Еще один служебный роман Олесе приписали после выхода на экраны сериала «Тот, кто не спит», в 2017 году. Актрисе достался образ патологоанатома Алисы, которая по совместительству была психологом и гипнотизером. Главную мужскую роль исполнял Кирилл Дыцевич.

На экране между героями чувствовалось нешуточное напряжение, Алиса отчаянно ревновала Фила, а фанаты перенесли накал страстей на актеров. Кирилл тогда состоял в отношениях, так что артисты не стали комментировать слухи, и они утихли сами собой.

Фотосессия Олеси Фаттаховой для Maxim

Летом 2019 года Фаттахова снялась для мужского журнала. Фотосессия была выстроена вокруг темы загородного отдыха. Актриса позировала с деревянной шайкой в руках, сидя на простынях в домике с панорамным окном, в лодочке у деревянного причала. Она призналась, что не стесняется наготы и воспринимает свое тело как инструмент. Поэтому ей просто настроиться, если предстоит съемка обнаженной.

Официальный Инстаграм Олеси Фаттаховой

Недавно актриса завела свою страничку в instagram: olesyafattakhova.official. Но аккаунт до сих пор официально не подтвержден, и поклонники время от времени задаются вопросом, действительно ли Олеся публикует в нем фотографии. В блоге больше всего кадров из фотосессий, рабочих моментов со съемочной площадки. Иногда актриса балует поклонников фотографиями с дочерью или друзьями.